广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

想当老师，志愿填报和职业规划怎么做？这些建议必看！

2021-06-11 09:18 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　近几年，师范专业一直受到家长、考生的青睐和关注。工作稳定、自我价值感强、社会认可度高，成为对教师工作的社会标签，也是很多考生和家长选择师范专业的重要考虑因素。

　　选择师范类专业除了热爱，还要考虑什么？

　　志愿填报时，师范类专业有何填报技巧？

　　想当老师，除了学师范，还有哪些途径？

　　在之前的线上沙龙中，全球职业规划师陈璐博士从职业规划和志愿填报的角度，为大家详细介绍了报读师范类专业需注意的各类事项。

　　什么样的孩子更适合选择师范专业？

　　陈璐老师建议，家长朋友可以关注自己的孩子。如果我们的孩子更愿意跟人打交道，他对利益并不是那么的计较，他愿意去奉献，愿意去支持到他人。他觉得在支持到他人的同时，自己还有成就感，那么这一类的孩子就比较适合学师范专业。

　　想选师范专业，生涯专家给你3个建议

　　陈璐老师总结了自己多年的咨询个案，从职业规划和志愿填报的角度，分享了选择师范类专业的三个建议：

　　第一，如果分数能达到，首选师范专业。如果选择非师范专业进入大学，然后希望通过转专业进入师范专业，这基本上是很难实现的。因为本身师范专业报考的人就比较多，而愿意转到师范专业的学生也比较多，所以转专业的竞争是比较大的。

　　第二，在选择师范专业的时候，慎重选择定向。

　　定向师范生是有非常严格的、明确的就业区域要求的。并不是说，我考上研究生，就可以毁约，这么轻易来解决的。这个也会进入到诚信体系，所以请家长跟考生要慎重考虑。

　　第三，我们在选到师范专业之后，还是要争取机会多点去实习，了解当前教育前沿对一个师范生的能力要求。

　　选择师范专业，一定要基于热爱与兴趣

　　师范专业的专业性很强。如果到了大学之后，孩子才发现对这个专业不太喜欢，想要换其他的专业，那有可能会浪费了时间，甚至浪费了机会，甚至还要再多读一年，来补他大一时候的功课。甚至，如果我们在从业之后再想换工作，可能我们付出的时间代价、各方面的成本会更大。

　　因此，选择师范专业，首要是考虑对这个职业的兴趣，以及对这个职业工作内容的接纳和热爱。而在国家层面，也是希望有更多有志于从事教学工作的学生，进入到这个专业，所以希望家长和孩子能够更好的在这个维度上去做一些探索和探讨。

　　非师范专业想当老师，生涯专家给你5个建议：

　　陈璐老师表示，没有学到师范专业，也并不意味着不可能从事教师岗位了，建议非师范类专业的同学要注意做到五个方面：

　　第一、要尽量选择与未来要教的学科相近的专业；

　　第二，尽可能关注学校里辅修的机会，增加自己的求职竞争力；

　　第三，在大学期间选修的课程，要主动学习师范相关的课程，增加自己的求职竞争力；

　　第四，如果要准备读研深造的话，选择学科教学或者学科教育相关的专业；

　　第五，尽快考取教师资格证。

　　出品：南方青春高考季

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年第11期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235