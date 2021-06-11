想当老师，志愿填报和职业规划怎么做？这些建议必看！

选择师范类专业除了热爱，还要考虑什么？

近几年，师范专业一直受到家长、考生的青睐和关注。工作稳定、自我价值感强、社会认可度高，成为对教师工作的社会标签，也是很多考生和家长选择师范专业的重要考虑因素。

选择师范类专业除了热爱，还要考虑什么？

志愿填报时，师范类专业有何填报技巧？

想当老师，除了学师范，还有哪些途径？

在之前的线上沙龙中，全球职业规划师陈璐博士从职业规划和志愿填报的角度，为大家详细介绍了报读师范类专业需注意的各类事项。

什么样的孩子更适合选择师范专业？

陈璐老师建议，家长朋友可以关注自己的孩子。如果我们的孩子更愿意跟人打交道，他对利益并不是那么的计较，他愿意去奉献，愿意去支持到他人。他觉得在支持到他人的同时，自己还有成就感，那么这一类的孩子就比较适合学师范专业。

想选师范专业，生涯专家给你3个建议

陈璐老师总结了自己多年的咨询个案，从职业规划和志愿填报的角度，分享了选择师范类专业的三个建议：

第一，如果分数能达到，首选师范专业。如果选择非师范专业进入大学，然后希望通过转专业进入师范专业，这基本上是很难实现的。因为本身师范专业报考的人就比较多，而愿意转到师范专业的学生也比较多，所以转专业的竞争是比较大的。

第二，在选择师范专业的时候，慎重选择定向。

定向师范生是有非常严格的、明确的就业区域要求的。并不是说，我考上研究生，就可以毁约，这么轻易来解决的。这个也会进入到诚信体系，所以请家长跟考生要慎重考虑。

第三，我们在选到师范专业之后，还是要争取机会多点去实习，了解当前教育前沿对一个师范生的能力要求。

选择师范专业，一定要基于热爱与兴趣

师范专业的专业性很强。如果到了大学之后，孩子才发现对这个专业不太喜欢，想要换其他的专业，那有可能会浪费了时间，甚至浪费了机会，甚至还要再多读一年，来补他大一时候的功课。甚至，如果我们在从业之后再想换工作，可能我们付出的时间代价、各方面的成本会更大。

因此，选择师范专业，首要是考虑对这个职业的兴趣，以及对这个职业工作内容的接纳和热爱。而在国家层面，也是希望有更多有志于从事教学工作的学生，进入到这个专业，所以希望家长和孩子能够更好的在这个维度上去做一些探索和探讨。

非师范专业想当老师，生涯专家给你5个建议：

陈璐老师表示，没有学到师范专业，也并不意味着不可能从事教师岗位了，建议非师范类专业的同学要注意做到五个方面：

第一、要尽量选择与未来要教的学科相近的专业；

第二，尽可能关注学校里辅修的机会，增加自己的求职竞争力；

第三，在大学期间选修的课程，要主动学习师范相关的课程，增加自己的求职竞争力；

第四，如果要准备读研深造的话，选择学科教学或者学科教育相关的专业；

第五，尽快考取教师资格证。

出品：南方青春高考季