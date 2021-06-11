广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

专家支招考后防疫：要重点关注学生心理调适问题

2021-06-11 09:18 来源：南方日报 余嘉敏 黄舒旻
字号减小 字号增大

　　结束高考的考生在校隔离，学校应该如何做好防疫措施？考生回家后应该注意哪些健康问题？对此，广州市疾控中心学校卫生部部长刘伟佳表示，学生留校期间仍需坚持做好个人防护措施，不参加聚集性活动。学校要重点关注考生的心理调适，做好心理辅导工作。

　　倡导不参加聚集性活动

　　高考结束后，仍有部分居住在中高风险区的考生在校逗留。刘伟佳表示，学校的防控措施与考前要保持一致，校内的重点场所如食堂、卫生间、宿舍等重点区域要做好通风换气和清洁消毒工作，保持学校室内外环境卫生。做好垃圾分类处理、废弃口罩定点投放等工作。

　　“校内环境相对是安全的。”但刘伟佳提到，学校要继续按照中高风险地区的防控要求，减少校内聚集性的活动。安排学生进入校内运动场、教室等空间活动要做到分时分批，避免人员聚集。

　　对于学生个人，刘伟佳提醒，考后需要适当的放松和休息，但在校期间仍然需要做好个人的防护，特别要戴口罩、注意手部卫生。

　　不少考生会在考后安排与同学老师的聚会，刘伟佳建议，现在仍处在疫情期间，倡导广大考生无论是在校内还是回家后，都暂不参加聚集性活动。

　　“考生考试结束后，继续待在学校可能造成一定的心理压力。对于现在仍在学校的考生，将会安排专车陆续送回家。”刘伟佳说，学生离校前将统一进行一次核酸检测，到家后需要进行7天严格居家隔离观察。

　　要维持有序生活

　　高考虽然结束了，但是与高考相关的许多事项仍未结束，比如等待分数、选择专业、填报志愿、等待录取等。为此，刘伟佳建议，学校要重视考生的心理调适，做好考生的心理辅导。

　　华南师范大学心理学院副院长刘学兰表示，考后考生们容易出现焦虑、抑郁、后悔、悲观、失落、迷惘等情绪问题，或者出现生活无规律、放松无节制、封闭自己、回避见人等行为问题。

　　如何调节？刘学兰建议，广大考生首先是要放松情绪，可以有几天的情绪放松期，通过睡觉、运动、唱歌、看小说、看电影电视、跟父母朋友聊天等方式进行放松。

　　“疫情期间不能外出的话，家庭的放松活动就更为必要，建议家长可以安排一些全家进行的文体活动让孩子充分放松。”刘学兰表示，在放松期间，考生不要去想考试结果，不要急于估算分数，家长也不要追问孩子的考试情况，更不要指责孩子，让孩子在这几天身心得到充分的休息。

　　她提醒，放松情绪并不是放纵生活。生活作息全部打乱，暴饮暴食，晨昏颠倒，无节制地玩等行为都是不可取的，家长也不应从原来的严格管束变成完全不管不问。“考生考后要维持规律的作息和有序的生活，积极休息。家长也要适度督促孩子，合理安排考后的放松期。”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年第11期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235