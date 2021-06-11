专家支招考后防疫：要重点关注学生心理调适问题

学校要重点关注考生的心理调适，做好心理辅导工作。

结束高考的考生在校隔离，学校应该如何做好防疫措施？考生回家后应该注意哪些健康问题？对此，广州市疾控中心学校卫生部部长刘伟佳表示，学生留校期间仍需坚持做好个人防护措施，不参加聚集性活动。学校要重点关注考生的心理调适，做好心理辅导工作。

倡导不参加聚集性活动

高考结束后，仍有部分居住在中高风险区的考生在校逗留。刘伟佳表示，学校的防控措施与考前要保持一致，校内的重点场所如食堂、卫生间、宿舍等重点区域要做好通风换气和清洁消毒工作，保持学校室内外环境卫生。做好垃圾分类处理、废弃口罩定点投放等工作。

“校内环境相对是安全的。”但刘伟佳提到，学校要继续按照中高风险地区的防控要求，减少校内聚集性的活动。安排学生进入校内运动场、教室等空间活动要做到分时分批，避免人员聚集。

对于学生个人，刘伟佳提醒，考后需要适当的放松和休息，但在校期间仍然需要做好个人的防护，特别要戴口罩、注意手部卫生。

不少考生会在考后安排与同学老师的聚会，刘伟佳建议，现在仍处在疫情期间，倡导广大考生无论是在校内还是回家后，都暂不参加聚集性活动。

“考生考试结束后，继续待在学校可能造成一定的心理压力。对于现在仍在学校的考生，将会安排专车陆续送回家。”刘伟佳说，学生离校前将统一进行一次核酸检测，到家后需要进行7天严格居家隔离观察。

要维持有序生活

高考虽然结束了，但是与高考相关的许多事项仍未结束，比如等待分数、选择专业、填报志愿、等待录取等。为此，刘伟佳建议，学校要重视考生的心理调适，做好考生的心理辅导。

华南师范大学心理学院副院长刘学兰表示，考后考生们容易出现焦虑、抑郁、后悔、悲观、失落、迷惘等情绪问题，或者出现生活无规律、放松无节制、封闭自己、回避见人等行为问题。

如何调节？刘学兰建议，广大考生首先是要放松情绪，可以有几天的情绪放松期，通过睡觉、运动、唱歌、看小说、看电影电视、跟父母朋友聊天等方式进行放松。

“疫情期间不能外出的话，家庭的放松活动就更为必要，建议家长可以安排一些全家进行的文体活动让孩子充分放松。”刘学兰表示，在放松期间，考生不要去想考试结果，不要急于估算分数，家长也不要追问孩子的考试情况，更不要指责孩子，让孩子在这几天身心得到充分的休息。

她提醒，放松情绪并不是放纵生活。生活作息全部打乱，暴饮暴食，晨昏颠倒，无节制地玩等行为都是不可取的，家长也不应从原来的严格管束变成完全不管不问。“考生考后要维持规律的作息和有序的生活，积极休息。家长也要适度督促孩子，合理安排考后的放松期。”