一个人的考场 五十余人的守护

“孩子考试状态不错，我们感到非常安心。”

“这是我第一次这样考试。”“这是我第一次参加这样的高考监考。”6月9日，广州一名新冠肺炎密接考生在佛山市顺德区胡锦超职业技术学校隔离考点完成所有科目考试后，含泪向所有工作人员深深鞠了一个躬。这个考点只有他一名考生，但顺德教育、卫健、疾控、公安等部门共投入50多人为他全程护航。

该名考生处于隔离状态，原本要在广州考试，后根据省教育考试院的工作要求，就近安排在顺德参加今年高考。

顺德区教育局为考生提供细致周到的服务，不仅为考生打印准考证、准备考试文具，还开设了专门的沟通热线，邀请资深心理专家舒缓考生和家长的焦虑情绪。

考试期间，顺德区卫健、疾控等部门按规定派出医疗专车接送考生，防疫监考员驻点考场，严格做好考场、考卷、答题卡等场所和物资的消毒，并指导考务人员做好各项防疫工作。

不仅如此，监考老师每天都将自己的名字和“高考加油”的字句写在防护服的胸前背后，用醒目的祝福让考生有更多的安全感和陪伴感。

“孩子考试状态不错，我们感到非常安心。”考生家长对一群人对一个人的护航表示深深感谢。

同日，在佛山市南海区一隔离考点单人单间考试的双胞胎姐妹也顺利结束了考试。姐妹俩住在佛山南海区，学校在广州荔湾区。由于姐姐是新冠肺炎确诊病例的密接者，妹妹和父母也成为次密接者，从6月2日起就住进了隔离酒店。

南海区将她们就近安排在南海某隔离考点参加高考，并为她们安排了两个不同的考场。

这三天来，由交警铁骑开道，姐妹俩每人乘坐一辆救护车，每考完一科都由专车点对点接送回隔离酒店。

“在高考这样的节骨眼上，她们能够得到这样的照顾，我们非常感恩。”姐妹俩的父亲曾先生说。