广东权威发布高三师生考后防疫指引

梳理4类考点、3类地区、7类人群

今年的广东高考马上结束，在校师生怎么办？

今天上午，广东省教育厅发布了《关于做好2021年高考后师生服务管理工作的通知》（下称《通知》），经省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部同意，将按精准分类、服务到位的原则，切实保障师生身体健康，做好高考后师生服务管理工作。

“高考期间，我们做到了决不因疫情导致一名考生缺考；高考结束后，我们也要做到决不因高考引发疫情。”省教育厅有关负责人说。

密接次密接师生继续集中隔离

5月下旬以来，广州本土疫情再次来袭，打破了高考前的宁静。

高考前夕，广东根据不同地区疫情防控形势，分点、分区、分类对待，梳理4类考点、3类地区、7类人群，分别制定科学精准的防控措施。

《通知》明确，确诊病例、无症状感染者，继续在定点收治医院接受规范治疗。密切接触者、次密切接触者，按照相关管理要求，继续接受集中隔离医学观察。

封闭封控区域住校师生分类管理

考生家长非常关注：学校在封闭区域（含中高风险地区，下同）、封控区域（含中风险地区，下同）内的住校师生，应该怎么办？

《通知》明确，家庭居住地和学校在同一封闭、封控区域的，各地要协调安排专人专车点对点将师生转运回家，按所在区域疫情防控工作要求管理。

家庭居住地和学校分属不同封闭、封控区域的，原则上参照第一种情况处理，点对点转运时，应加强疫情防控管理，避免中途停留。

家庭居住地在封闭、封控区域外的，5月31日后，师生在校住宿封闭管理连续计算达14 天、连续四次核酸检测阴性（原则上1、4、7、14天，最后一次应为鼻咽拭子核酸检测）的，可采用严格的点对点方式从学校转运回家，按属地防疫要求，严格居家隔离观察7天。其中，有感染病例发生的学校，从最后一个病例转出并完成终末消毒起计算封闭管理时间。

非封闭封控区域住校师生自主选择

学校在非封闭、封控区域内的住校师生，《通知》明确，家庭居住地在封闭、封控区域内的，由师生自主选择留校或回家。对选择留校的师生，学校应继续做好服务管理工作；对选择回家的师生，学校应有序安排返回，尽可能提供必要的帮助。

同时，家庭居住地在非封闭、封控区域内的，选择离校的师生应严格落实防控工作要求，确保安全返回，学校尽可能提供必要的帮助。对留校师生，学校应继续做好服务管理工作。

省教育厅有关负责人表示，高考结束后，学校应严格落实疫情防控要求，有序安排师生返回家中。师生应严格遵守居住地疫情防控管理要求。社会考生参照上述要求分类进行管理。

延伸阅读：

高考后师生，如何确保安全？

《通知》明确，各级教育行政部门和高中学校要充分认识做好高考后疫情防控工作的复杂性、艰巨性和重要性，压实疫情防控责任，确保师生安全。

（一）压实学校责任

各学校要认真落实高考后至暑假放假前毕业班学生的管理责任，加强与学校所在地、学生家庭所在地卫生健康和疾控部门联系，妥善安排师生留校、回家转运接送、居家健康管理等各项工作；科学安排学生的学习和娱乐，严格留校学生外出管理，提醒学生按规定做好自我健康监测和上报工作；教育引导师生严格遵守疫情防控规定，少流动，不聚会，不暴饮暴食，防溺水；关注学生心理健康，做好学生心理疏导工作。

（二）压实教师责任

教师特别是毕业班班主任要与学生保持密切联系，关心学生的学习、娱乐与生活，及时掌握其学习、生活情况、身体状况和行动去向，做好学生高考志愿填报培训辅导。尤其要关注高考发挥不理想的学生思想动态，加强心理疏导，帮助学生健康成长。

（三）压实家长责任

学生家长要履行好教育和监护职责，关心孩子的健康成长。当孩子出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等不适，应规范就诊并按规定及时向所在社区和学校报告。要密切关注孩子的思想和心理状况，减轻孩子的思想负担和精神压力，让孩子放松心情，理性看待高考成绩。

（四）压实学生责任

学生要自觉遵守疫情防控各项规定，加强个人卫生防护，坚持戴口罩、勤洗手、常清洁、用公筷公勺等良好生活习惯，注意锻炼身体。自觉按规定进行自我健康监测，如身体出现异常，要及时告知家长，及时就诊。要减少外出和聚集，坚决做到不跨越疫情防控风险区流动，尽量不跨县（市、区）出行，非特殊情况不出省、不出市。要关注高考相关信息，提前做好高考志愿填报准备工作。

（五）压实属地责任

各级党委政府主要负责同志要亲自过问高考后师生服务管理工作，分管负责同志要直接抓好此项工作。各级教育行政部门要按照属地疫情防控要求和本通知精神，在当地疫情防控指挥部的统筹领导下，有针对性制定疫情防控和师生服务的具体举措；要加强与卫生健康、疾控部门的沟通协调，加强与学校联系对接，为师生留校、回家转运接送、居家健康管理提供必要的帮助和保障；要及时通报相关信息，做好工作预案，切实为学校、为师生提供暖心服务。

来源：广东省教育厅