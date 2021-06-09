分数比上不足比下有余，高考志愿填报时还有救吗？

每年高考中，总有一些学生的分数比较“尴尬”，或者是分数还没出，就觉得自己可能会比上不足比下有余，只能在某个批次的分数线徘徊。

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每年高考中，总有一些学生的分数比较“尴尬”，或者是分数还没出，就觉得自己可能会比上不足比下有余，只能在某个批次的分数线徘徊。

这类考生呢，我们可以统称为“压线生”。对于他们来说，往往会在志愿填报时遇到进退两难的困惑。志愿填报合理，则可以稳稳的幸福了，但是稍有不慎，则落榜风险还是很大的。

解决问题的关键是先找准问题。今天，我们就先来梳理一下不同批次压线生可能会遇到哪些填报风险，为接下来的志愿填报做好功课。

高优线左右的考生有喜有忧

今年取消了“高分优先投档线”（简称“高优线”），对于这个层次左右的考生还是颇有影响。

按照广东省以往录取安排，以2020年为例，在本科文理类院校录取批次中，依次按特殊类招生院校、高分优先投档线上、本科录取控制分数线上的顺序进行录取。

（广东省2020年夏季高考录取工作日程表）

而取消高优线则意味着高分生不像往年还有第二次机会。

这个第二次机会如何理解呢？

如果是去年的情况，作为高优线上且贴线的考生，可以先在高优线上的批次进行填志愿报，如果没有被录到，再参加本科分数线批次的录取。

今年的情况，对在原高优线上且贴线的考生来说，是直接参加本科录取，如果没有被心仪的重本录取，在志愿填报不合理的情况下，很有可能直接滑档到普通本科的补录（如果有的话），甚至专科了，这样一来就少了一次填报失误纠正的机会。如何守住重本，避免滑档和捡漏冲报好学校，都是这类考生今年要重点考虑的。

当然，对于在原高优线下且比较贴线的考生来说，充分利用新高考第一年分数震荡的机会捡漏，冲重本的机会相比往年都会大一些，可以采用相对激进一点的思路，大胆冲报好学校，“此时不冲，更待何时”。

本科压线生填报志愿更得谨慎

填的好，有惊无险上本科；填的不好，无奈读个专科或者复读。

这句话，正是对本科压线考生说的。

对于刚上本科线的考生而言，志愿填报的风险在于，如果填报不合理可能会滑档，掉进专科批次。这类考生则需以守住本科为目标，采用保守一点的思路。

说了这么多各批次压线考生在志愿填报时可能遇到的问题，那么究竟该如何应对，在具体填报过程中有何“秘笈”，请大家密切关注我们，在接下来的推送中将讲解相关内容。

记者|唐巧燕

本期专家顾问丨广东阳光高考公益专家库成员 黄跃雄

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