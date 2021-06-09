高考前后，这些诈骗套路须警惕

一旦被骗，轻者钱财被骗；重者或许连人生轨迹都可能因此改变。

一年一度的高考正在紧锣密鼓进行中，这场考试的重要性不言而喻，也因此被一些骗子视为“发财”的良机。近日，教育部发布“高考防骗预警”，提醒广大考生和家长，明辨网络谣言，谨防上当受骗。

从考前兜售“高考真题”“绝密答案”，到考试后群发虚假查分网址、付费提供“内部指标”“机动指标”，这精心设下的一道道陷阱，全都“盯”着考生和家长的钱包。一旦被骗，轻者钱财被骗；重者或许连人生轨迹都可能因此改变。

查分数▶▷

要认准官方查询渠道

考试结束后，成绩无疑是考生和家长最关心的，骗子便通过群发短信的方式，称可查询高考成绩，并附有一个网址链接。不少人心急之下，不仔细核查，便迫不及待地点开相关链接。要么手机被植入木马，钱财被盗取。要么就在钓鱼网站中将自己的身份证号、准考证号等信息一股脑地输入，方便骗子下一步制定更加精准的骗局。2017年，广东警方便根据教育部门通报，侦破了一个利用虚假网站针对考生实施诈骗的罪犯团伙，抓捕犯罪嫌疑人21名，查处涉案网站87个，获取诈骗受害人信息8000余条。

近年来，个别地区和学校的招生部门网站和微信公众号还一度被一些个人和机构提前抢注，假冒、仿冒高校或官方招生机构和学校网站、公众号编造散布虚假信息，迷惑考生和家长，严重扰乱考试招生秩序。这些山寨、高仿微信公众号的背后，甚至形成了一套产业链，他们通过发布虚假招生政策等博取关注，再售卖虚假答案、高额培训课程等牟取暴利。

近年来，教育部门专门开展“高考护航行动”，会同相关部门集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动，帮助考生全面准确了解招生政策，避免上当受骗。广大考生网上查询高校招生信息时，也请认准“官网”标识，谨防山寨账号或网站骗局。

填志愿▶▷

“内部指标”“机动指标”都是假的

高考成绩出来了，如何填报志愿，又成了头等大事。

有焦虑，就有骗子施展的空间，各类“补录”“内部指标”“点招”骗局层出不穷。一些不法分子往往利用家长望子成龙、盼女成凤的心态，通过伪造文件、私刻印章、设立报名处和咨询电话等方式，假冒高校招生人员、校领导亲戚等，谎称手中掌握高校“内部指标”“机动指标”“定向招生计划”等，许多家长经不住诱惑，掏出半生积蓄，希望为孩子谋一个好前程。

甚至还有的教育机构“挂羊头，卖狗肉”，冒充名校招生。据公开报道，山东便有家长为了孩子的前程，不惜重金托人疏通关系，让孩子圆大学梦，然而毕业时才发现，孩子就读的根本不是普通高等教育本科院校，而是成教预备班。家长报案后，虽然警方将骗子绳之以法，但是孩子却损失了4年青春。

高校招生录取有严格的工作流程，高校招生计划一般由省级招生考试机构统一向社会公布。未经有关省（区、市）公布的招生计划一律不得安排招生。高校在招生省份未完成的招生计划，须通过公开征集志愿录取。高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”。考生及家长要高度警惕此类“花钱能买大学名额”的诈骗信息，应从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信蛊惑，以致上当受骗。