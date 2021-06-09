广东新高考物理历史英语呈这些特点

新高考下，情境式命题的比重有所增加，考查学生的学科素养与思维能力，以及与生活联系的能力。

“今年的高考英语作文没有李华，好可惜啊，他在一篇篇练习中陪伴了我们好多年。”6月8日，广东新高考落地首年第二日考试，华南师范大学附属中学考生聂新果走出考场，开玩笑地说。

新高考“3+1+2”模式中，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。

8日考的是物理、历史、英语科目。考生普遍反映，新高考下，情境式命题的比重有所增加，考查学生的学科素养与思维能力，以及与生活联系的能力。

物理

密切联系生活情境

华南师范大学附属中学物理科组长赵建辉说，物理试题富有新意且有两个特点。第一个特点是侧重基础、突出能力，选择题主要是侧重基础性的必备知识的考查；实验题和计算题方面比较突出科学探究和科学思维等关键能力的考查。

“第二个特点是既考知识也考素养。”赵建辉说，今年物理卷中，情境化材料大量出现。在试卷当中，古代耕地用的犁、计算用的算盘、端午节龙舟比赛、天和核心舱的成功发射都有所出现。同时，还和生产生活密切联系，比如说出现护士打针的过程、车库入口的到达等材料。“这些情境化材料很好地把物理知识和生产生活的实际、传统文化、科学技术的进步和发展等有机地结合起来，这也充分体现了物理学科的应用性特点。”赵建辉说。

广州市铁一中学考生简英钊说，物理卷有不少情境类的题目，和生活密切联系。他说，物理是他的强项科目，平时大概考95分，希望高考也能好好发挥。

赵建辉说，试题也考查学生利用物理知识解决实际问题的能力，这也体现新的课程改革强调的一个方向，就是要培养学生从解题向解决问题的能力转变。

“试题整体有一定区分度。”赵建辉说，第14题考查花瓣型的电子加速器，运动过程比较复杂，对于学生构建物理模型、分析力的运动过程的能力要求比较高。

广州市天河中学考点的考生陈永珊、广州市铁一中学考生冯钰婷都提到，花瓣型的电子加速器这道题比较新颖。

历史

注重立德树人

华南师范大学附属中学历史科组长李健说，今年的高考历史考题特别注重立德树人，在家国情怀、核心素养方面有所侧重。

李健说，论述题比较创新，例如有论述题要求学生结合时代背景，分析对中国民族文化的认同，“这个跟我们现在提倡的文化自信关系密切”。

“今年的历史题比较关注现实，题目和国情、热点等结合得很紧密。”李健说，有一道题要求从唯物史观的角度来分析工业革命的影响，谈生产力的发展对整个社会的变革性影响，这就要求学生要用唯物史观分析社会问题。

李健说，历史科要重视培养学生的核心素养，包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等五个方面。

广州市铁一中学学生吴雨萱说，历史试卷的小论文题目以初中的教科书引入讲到中国文化的演变、外交等，让学生选择一个主题进行分析，她选的是文化演变。

英语

考必备知识和关键能力

英语科目考试结束后，考生廖炫俊和李卓城结伴走出广州市天河中学考点。说起印象深刻的题目，两人不约而同地说是完形填空。他们说，一开始没有看太懂，看到后半部分才明白大概意思，再返回边读题边修改答案。

广州市铁一中学学生石骐宁说，英语试卷的完形填空、语法填空有一些词汇比较陌生，做题时间比平时长一些。

广州大学附属中学高三备课组长郑允贤说，今年高考英语的应用文写作以投稿文章的形式，有效地考查了学生的必备知识和关键能力，其中必备知识包括语法知识、篇章知识、功能知识和社会语言知识；关键能力包括书面表达能力、语用能力和语言使用策略，涵盖了文字内容、词汇语法、篇章结构、写作规范等4个方面。

如何写好这篇应用文？郑允贤说，考生必须具备关于学校英文报的背景常识。考生要能从报刊名称“Youth”中解读出与中学生个人成长的相关性，在写作中能突出主题“Youth and Me”。考生既要有简要叙述读报经历的能力（记叙），又要有表达喜爱某个栏目原因的能力（说明），还要有表达期待和祝福的得体语句（交际功能）等，把三个要点有机地结合在一起，形成内在的逻辑连贯。在德智体美劳五育并举中，突出读报活动的育人主题。

郑允贤说，今年高考英语的读后续写，是人与自我主题语境中的“生活与学习，做人与做事”。该题也有效地考查了学生必备知识（做早餐的过程）和关键能力（理解和表达），也体现五育并举中德育和劳育这两方面的价值，另外尊敬长辈、孝敬长辈也是中华民族优良传统，母亲节也是学生熟悉的生活情境。

考生如何才能写好读后续写文？郑允贤说，考生需要通过阅读，理解文章主旨大意，把握主题，梳理故事情节和兄妹俩的情感态度变化，合理预测故事的发展和走向；然后学习和运用故事中的相关词汇和修辞，合理构思，准确表达，把人物形象刻画鲜明。人物在做早餐的过程中，经受挫折甚至伤痛，但仍坚持并克服困难，最终，在父亲的帮助和指引下，完成自己的心愿，从而得到成长，对母亲的爱也得以表达。

佛山市南海区石门中学高三英语备课组长卢少颜说，读后续写选取母亲节当天为母亲做早饭的语篇，旨在引导学生形成热爱劳动的观念以及树立和谐的家庭氛围。短文续写的材料内容贴近日常生活，情节简单清楚，语言通俗易懂，学生不仅能够读懂，还可以产生共鸣与联想，从而写出恰当的续篇。