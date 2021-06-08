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高考：告诉孩子做好自己，家长也要关注到这3个志愿填报信息！

2021-06-08 09:47 来源：南方网
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　　阅读关键词：【新高考】【填报技巧】

　　6月7日上午，一年一度的高考开始啦~今年对于考生而言不确定因素频现，考生能咬牙坚持到最后，无论结果如何，我们都应该给予肯定和掌声。

　　告诉孩子：

　　人最怕的不是努力后的失败，而是本来我可以做得更好。

　　高考对于考生来说，考的是抗压能力、学习能力、适应能力。

　　如果你家孩子今天告诉你：今天发挥得不好。

　　你可以告诉他：所有高三的同学可能都会这么想，谁能更好地调整好心态，谁能更积极应对，更好的管理好自己的时间，谁就有机会在不确定的时候发挥得更好。人最怕的不是努力后的失败，而是本来我可以做得更好。把握好明天的考试也很重要。

　　告诉自己：

　　要做好后勤保障和志愿填报工作。

　　考试结束后，又进入到了一个志愿填报的重要阶段，这个阶段也是对一个家庭的大考验。

　　全球生涯规划陈璐博士建议：“在孩子考完休整两三日后，可以商议如何了解大学和专业，为高报阶段做一些准备。”

　　高考后，家长可以与孩子一起沟通，一起通过有趣的方式了解孩子的兴趣、专业、学校等等，也是一个很重要的过程。

　　关于高考志愿填报，要留意最新消息：

　　一、最新：出分和填志愿时间。

　　据广东省教育考试院发布消息，今年高考成绩将于6月26日前发布成绩，预计6月27日-7月2日考生填报志愿，7月上旬至8月中旬进行录取。

　　二、提醒：部分校考模式更改了。

　　受疫情影响，报名了综合评价招生考试、特殊类型招生考试的考生一定要持续关注学校官网/官微信息的校考信息↓↓

　　华南理工大学

　　西交利物浦大学

　

　　香港中文大学（深圳）

　　中国科学技术大学

　　三、小赠语

　　1.告诉孩子：不畏将来，不念过往，无分别心，做好自己。

　　2.志愿填报掌握一个小公式：快乐=能力—期待，降低期待，提升我们支持孩子的能力，也许我们还有机会收获惊喜。

　　预告：

　　接下来，南方青春高考季会推出系列直播内容帮助大家，一定一定要关注“广东考试”微信公众号，并分享给身边的人，别错过了！

　　关注“南方青春高考季”视频号，每天一则干货内容分享给您~↓↓

　　今年广东高考作文，你会怎么写？欢迎留意分享您与孩子的高考故事。

　　【记者】柯丹洁

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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