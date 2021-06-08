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广东新高考首年开考 无一考生因疫情缺考

2021-06-08 09:47 来源：南方日报 吴少敏 黄锦辉 马立敏 朱晓枫
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　　6月7日，广东首年新高考在万千瞩目中拉开帷幕，63.6万名考生抱着对未来的憧憬，走进考场，追逐梦想。

　　天蒙蒙亮，出租车司机樊惠芬驱车通过广州市荔湾区鹤洞大桥，驶入疫情高风险地区，为考生伍蔼琳提供“一对一”的送考服务。抵达金道中学后，伍蔼琳在自动测温仪前停留数秒钟，轻松“过关”，迈进考点。

　　一辆出租车服务一名考生，看似简单，其背后是完善疫情防控方案、应急预案的艰辛付出。

　　5月底广州本土疫情来袭，打破了高考的宁静。面对新高考落地和疫情防控“双重考试”，广东积极应考、精准施策：考生完成考前连续14天健康状况监测和7天核酸检测；广州730辆专车接送在中高风险地区居住的819名考生；28个滞留佛山的广州考生就地考试……筑牢疫情防控“防火墙”。

　　考试铃声响起，2名新冠病毒核酸检测阳性考生开始答题。为了圆他们的高考梦，广州医科大学附属市八医院把两间隔离病房改造成特殊考场，这在国内尚属首次。考场配备了4名考务人员通过视频监考，考试结束后还对试卷、答题卡、草稿纸进行2次全流程消毒，保证清洁安全。

　　一个考场只有一名考生，看似寻常，其背后是考生至上、生命至上的价值追求。

　　高考牵动千家万户。广东做到应考尽考、一个不少，有177名考生在隔离考点参加考试，其中密接考生一人一个考场，次密接考生最多4人一个考场。华南师范大学附属中学考点为视障考生王广彬设立一个考场。

　　今年的广东新高考，在特殊中孕育不凡。

　　17时，考试结束铃声响起，全省高考首日无一考生因疫情缺考，确保实现健康高考、平安高考、暖心高考。

编辑： 罗予岐

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