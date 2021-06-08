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广东各地护航高考，社会齐行动暖人心

2021-06-08 09:47 来源：南方日报
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　　“车突然坏了，时间快到了，警察同志，请帮帮我们吧！”6月7日上午，潮州交警在韩江大桥附近执勤时，接到一对父女的求助。得知情况后，民警迅速启动警用摩托车，顺利将考生送往考点。

　　和交警部门一样，为了让全省63.6万名高考考生赴考，广东各地教育、公安、卫健、市场监督等多部门通力合作，为高考保驾护航。

　　暖心

　　隔离考生在病房顺利开考

　　7日9时，广州医科大学附属市八医院内，2名新冠病毒核酸检测阳性考生顺利开考。市八医院选用了独立、隔离、无其他干扰的病房作为考场，考场内一人一桌一椅。考试期间，医院还配备一支专业医疗团队，做好随时救治的准备。

　　这2名新冠病毒核酸检测阳性考生牵动着许多人的心。

　　7日上午，其中一名考生发低烧，经医生评估和遵从考生意愿，相关部门决定让其参加高考。于是，马上启动紧急措施，做好考务人员、考场的安排，让考生顺利参加高考。

　　“我们为考生开启了绿色通道，优先派医生查房，评估其身体状况。”广州医科大学附属市八医院院长雷春亮说，医院还专门为考生安排了心理辅导医生，帮助其安心参加考试。

　　同心

　　广佛携手保障考生顺利考试

　　今年，有28名广州考生因疫情防控、交通管制等原因，就近安排在佛山高考。其中，20名考生被安排在备用隔离考点佛山市南海区盐步职业技术职校考试。

　　该校副校长陈俊清介绍，接到任务后，学校按照要求严格做好各项防疫和消杀工作、考务工作。考生来到考点的时间比较仓促，学校宿舍及时了解他们的生活起居需要，帮忙购买了住宿用品。

　　该校还启动相应预案，组建了三方面的陪伴力量——总务处主任担任临时班主任，照顾学生日常起居，进行临时陪伴；留在学校的宿管人员实行“一岗双人”制度，24小时值班跟进；配备心理应急老师，为学生心理状态做好充分疏导准备。

　　初中部考点，一名考生向执勤民警求助，称自己忘带身份证，需要回宿舍取，由于时间紧迫，如果步行往返会迟到，希望民警提供帮助。铁骑队员立即驾驶警摩护送该考生取回证件，并在开考前将考生安全送进考场。14时30分，该考生再次焦急求助，原来又把证件落在宿舍了，民警一边安抚考生情绪，一边火速护送其取回证件，最终顺利在开考前将该考生送进考场。

　　临近语文科开考，北师大珠海附中考点的两名考生由于身份证遗失焦急万分。得知情况后，珠海市公安局高新分局的驻点民警在高考安保服务站，为考生快速办理临时身份证。

　　7日14时，新会葵城中学考点，江门市公安局新会分局交警大队铁骑队负责人柴义发现，马路对面的一辆电动车上坐着一名拿着拐杖的考生，她的母亲吃力地推着电动车。柴义马上开着摩托车来到考生身边，让她坐在摩托车上，不到两分钟就把考生安全送达考场。

　　用心

　　广东唯一视障考生使用盲文考卷

　　7日上午，华南师范大学附属中学考点迎来一名视障考生王同学，他来自广州市启明学校。志愿者帮助他完成提供证件、出示健康码、测温、洗手等工作，并与考务老师交接，送他到考场。

　　王同学是一名“钢琴小王子”，理想大学是星海音乐学院，如今已完成术科考试。

　　广州市启明学校相关负责人介绍，从高一开始，学校就对有意愿参加高考的学生加强文化课辅导。近日以来，学校也努力协助相关部门，做好考务工作，为王同学的考试提供便利。

　　广州市招考办主任唐宏武介绍，该考生是今年广东唯一一名使用盲文考卷的考生，也是广州首名使用盲文考卷的考生。该考生被安排在专用考场，配备一名盲文教师监考员和一名普通监考员。

　　恒心

　　东莞母子一起走进高考考场

　　7日8时许，51岁的陈女士再次来到东莞虎门中学门口，这是她第3次走进高考考场。和前两次不同的是，这次她是和儿子一起奋战。

　　2019年，陈女士的小儿子开始读高一，但学习不太努力，成绩一般。了解到成年人也可以参加高考，陈女士从2019年开始连续3年参加高考，希望给儿子做个榜样。“此前儿子不乐意，还开玩笑说‘这么大岁数考什么大学’。后来他看到我第一次考语文就考了88分，学习态度上就转变很多，成绩也越来越好。”她说。

　　“我上过高中，但是没经历过高考。”陈女士说，参加考试既是为了督促孩子学习，也是让自己能够不断进步，弥补没有上大学的遗憾。

　　“前年语文卷子我做了2/3的题目，去年全部做完，今年我争取更进一步，考上本科。也希望儿子稳定发挥，考取满意的分数。”陈女士说。

编辑： 罗予岐

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