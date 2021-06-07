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智慧陪跑团神助攻：平安高考，“疫”不容迟

2021-06-07 20:19 来源：南方网
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　　6月7日，又迎来了一年一度的高考，可今年的考场，与往年有所不同，多了严谨维持秩序、保证防疫标准的警务人员以及志愿者们，少了扎堆陪考的家长团。今早，考生们也分批陆续测量体温、检查穗康码等，开始陆续进场，虽然考场外的气氛相对平静，但考生们的信心仍是满满的。

　　（广州市铁一中学考场外 考生们分批进场）

　　助攻最后一“站”，教师从未缺席

　　高考如期而至，虽然家长们都需要按照规定不聚集、不送考，但没关系，他们的关爱和对孩子们的鼓励，可以由卓越全日制高考学校的老师们代为传递。

　　为了让考生们能准时、安全地参加考试，卓越全日制高考学校为有需要的考生提前安排了酒店食宿，今早8:00，大巴准时把所有同学送到各大考场。考场外，老师们身穿红色打气服，整齐划一，协助同学们签到、检查准考证等考试用品、沿路为同学们鼓劲加油，场面分外感人。在学生进入考场之际，老师不忘叮嘱应试技巧，“注意个人防护安全” 也成为教师们对学生特有的关心。

　　据了解，在每场考试前后，卓越的老师还会时刻关注考生们的复习情况与心情，作出及时的引导与交流，还利用考试空档，帮助同学答疑解惑，全程陪同学生进行最后冲刺。

　　（卓越全日制高考学校老师们为考生们加油鼓劲）

　　智慧陪跑团，用心燃亮莘莘学子的卓越未来

　　高考，对每一位考生而言，都是人生的一个重要的台阶。每年除了应届生外，其实还有一批特别的考生，他们就是复读生，对于他们来说，复读一年，冲刺更好的大学，更需要坚韧不拔的毅力。那么他们又是如何打破重重压力，备考至今，自信地走进考场的呢？

　　记者采访了一位卓越全日制高考学校的考生陈同学（化名），他表示：选择复读，其实是一个对自己和家人都是很有挑战的决定。但是自己当时却是不想将就不理想的大学，所以和家人商量后，决定报读卓越高考学校再战一次。陈同学本来基础不差，去年也是因为疫情原因，在家上网课不够自律，心态也松散了，导致考试发挥失常。陈同学说：“进入卓越高考学校复读后，学校严格的封闭式管理，不允许我们带手机等电子产品，让我在一个月内就收心学习了。学校的学习气氛也很浓厚，身边的同学都很努力，自己也不好意思懒惰了。我曾经也出现过迷茫，对某些薄弱的知识点无从下手，这个要特别感谢老师和学校的AIPT科技赋能精准教学体系，我们通过智慧课堂平板电脑，每次测验、考试、作业、课堂练习等，都有大数据实时分析，能及时知道自己的强弱项，老师会针对我们的学情数据，给与我们个性化的辅导和针对性的练习，这让我的迷茫逐渐消失且变得自信，因为老师们教会了我很多的解题技巧，把我的弱项靶向攻破了。现在的我，应对考试场合已经变得得心应手，也对今天的高考充满了信心。”

　　此外，据悉，每年复读的学生，心理压力都会相对更大，为了帮助同学们及时调整备考心态，更高效地学习，卓越全日制高考学校还研发了一套生命成长体系，不定期举办各种主题心能活动，更配备资深心理咨询师为学生提供一对一心理咨询等，保证学生复读的一年能身心健康全面发展。正如我们看到考生们个个充满笑容地和老师挥手，相信他们的考试心态都已经很强大了。

编辑： 罗予岐

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