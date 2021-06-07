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中国科学技术大学2021年特殊类型招生考试（广东省考生）安排有调整

2021-06-07 10:46 来源：南方网
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　　根据广东省疫情防控形势，６月５日，中国科学技术大学在学校招生网站发布《关于调整中国科学技术大学2021年特殊类型招生考试（广东省考生）安排的通知》，具体如下：

关于调整中国科学技术大学2021年特殊类型招生考试（广东省考生）安排的通知

　　经我校招生录取工作领导小组讨论决定，原定于6月12日在广州（针对广东省自强计划、少年班“创新试点班”考生）举行的中国科学技术大学2021年特殊类型招生考试调整如下：

　　广东省：自强计划测试

　　考试地点：广东省汕头市龙湖区衡山路68号，花园宾馆，15楼B型会议室

　　考试时间：2021年6月11日上午8:30—12:30

　　8:30-10:20 数学科目测试

　　10:20-10:40 回收数学试卷、答题卡；回收、清点完毕后，考生可有序上洗手间，或在原座位上休息；发放物理试卷、答题卡

　　10:40-12:30 物理科目测试

　　广东省：少年班“创新试点班”选拔测试（初试）

　　考试时间：2021年6月14日

　　考试形式：网络考试

　　考试科目：数学、物理

　　广东省少年班“创新试点班”考生需在高考后、我校考试前，书面确认参加网络考试，并签署《中国科学技术大学2021年广东省少年班“创新试点班”网络考试诚信测试承诺书》。

　　网络考试具体办法另行通知，请密切关注中国科学技术大学本科招生网！

 

编辑： 罗予岐

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