上了投档线却没有被录取？这些院校专业要求看好啦！

除了因为志愿填报时不服从调剂导致的“滑档”，还有一个重要的原因就是考生在填报志愿时没有看清楚院校专业要求！

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你听说过这样的情况吗？高考分数明明过了学校和专业的录取分数线，但却没有被录取。

其实，像这样的情况，每年都会发生。

除了因为志愿填报时不服从调剂导致的“滑档”，还有一个重要的原因就是考生在填报志愿时没有看清楚院校专业要求！

今天，就为大家梳理一下，哪些院校专业要求是要特别注意的吧！

身体条件要求

如果考生报了受限专业，就可能会因为体检受限因素而被退档。特别遗憾的是每年都会出现因身体条件不达标的考生被退档的情况。例如，考生患有严重心脏病等疾病，学校可以不予录取；考生有色盲、色弱等疾病，学校有关专业可不予录取；有些学校专业对身高、视力有要求等等。

报考建议：

考生和家长要熟读院校招生章程，仔细了解所报院校《招生章程》中的报考资格、学校情况及专业要求等，切勿盲目填报。还要了解“考生体检情况与相关专业录取要求”、“学校可不录取患有某些疾病考生的一些规定”【可对照《广东省2021年普通高等学校志愿填报指南》（考试院“大厚本”）第三章体检要求部分】还要看招生目录中每所学校专业的参考要求，根据自身条件填报专业。

单科成绩达要求

很多高校招生不仅要求总分达到录取分数线，而且对所报专业相关科目的成绩也有一定的要求，比如文史类专业，对语文、文综科目的成绩要求较高；理工类专业对数学、理综科目的成绩要求高一些；外语类专业，对外语笔试和口试成绩都有一定要求.

学校会在招生章程中作出明确规定。如果考生不符合学校对单科成绩的相关要求，就可能会被退档。

报考建议：

考生在填报志愿的时候要了解所报院校和专业的单科成绩要求，一般来说，单科成绩要求会出现在专业性比较强的学科和院校，具体要求会在高校的招生章程中说明，报考时一定要全面了解。

特殊院校政审要求

警校、航空、军事类院校的很多专业对政审相当严格，很多学校明文规定，三代直系亲属有违法犯罪的或者政治犯罪等行为的，不会录取。但是大多数学校都没那么严格，只是针对特殊院校。

其他情况

在实际报考过程中，还要看院校《招生章程》中是否还有其他特殊要求，比如有的院校对加分政策只在投档时承认，录取专业时以实考分为准；有的学校规定了专业级差，非第一志愿专业录取时，要减掉一定分差后才能与第一志愿的考生排序；还有的院校有面试要求等，这些情况如果填报时不了解清楚，很可能就会被退档。

最后，考考提醒大家：

1、专业务必选择“服从调剂”，避免出现高分滑档现象。

2、对于自身条件要有一定的认知，包括综合素质评价档案、政审条件、身体素质等方面要有准确的定位。

3、填报志愿前，仔细查阅报考院校最新招生章程！仔细查阅报考院校最新招生章程！仔细查阅报考院校最新招生章程！

招生章程怎么看？哪些地方是最最最关键！跟柯大侠一起来回顾一下吧→划重点！快速带你读懂高校招生章程！|柯大侠阅读笔记

院校招生章程中包含了招生计划分配的原则和办法，预留计划数及使用原则，专业培养对外语的要求，单科成绩要求、身体健康状况要求；录取规则（如有无加试要求、对加分或降低分数要求投档及投档成绩相同考生的处理、进档考生的专业安排办法等），学费标准，颁发学历证书的学校名称及证书种类，联系电话、网址，以及其他须知等全方位的重要信息！切不可忽视！

院校招生章程在哪儿看：

（1）各高校官网或招生信息网可以查看此学校的招生章程

（2）在阳光高考平台可以查看全国高校的招生章程汇总。

阳光高考平台－2021年全国高校招生章程https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--method-index,lb-1.dhtml

出品：南方青春高考季