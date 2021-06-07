护佑每一位考生的健康和梦想

这是一场重要的考试，也是一场特别的考试。

6月7日，2021年高考如约而至，63.6万名广东考生在万千期待中步入考场，为实现梦想奋笔疾书。

这是一场重要的考试，也是一场特别的考试。

今年高考是恢复高考44年来广东改革力度最大的一届高考，新高考效果究竟怎么样，只有考完之后才有答案；又是受新一波疫情严重影响的一届高考，统筹疫情防控和高考组织，也是对政府治理能力和治理水平的考试。

面对这场“双重考试”，广东积极应考，以最高标准、最严要求做好各项工作，全力护佑每一位考生的健康和梦想，确保实现健康高考、平安高考、暖心高考。

疫时之考

距离高考还有17天时，考前的宁静被疫情打破。

5月21日，广州报告1例新冠肺炎本土确诊病例。随后，传播链不断延长。截至6月5日24时，广州、佛山、茂名共报告感染者105例，充分显示出这波疫情非同小可。

高考是近期全省范围内规模最大的一次有组织集体性活动。一场突如其来的疫情，增加了今年高考的复杂性和不确定性，从而也让今年高考充满“疫时”特点。

疫时之考，高度重视。

自5月21日起，省委常委会暨省新冠肺炎防控领导小组（指挥部）已经召开4次会议，省委书记李希、省长马兴瑞已经2次到广州检查疫情防控工作，要求把疫情应对处置作为头等大事来抓，统筹抓好疫情防控和高考组织工作。

6月5日，在临近高考的重要时刻，李希、马兴瑞又一次来到广州，调研检查高考准备工作，要求严格落实高考疫情防控要求，做到不因疫情影响高考、不因高考引发疫情传播，让考生舒心、让家长安心、让社会放心。

“坚持以大概率思维应对小概率事件。”全省各地紧急行动起来，详细制定高考疫情防控和组考工作方案，按照“分类指导，精准施策”原则，完善防控方案和应急预案，把工作落到每一个细微之处，筑牢疫情防控“防火墙”。

疫时之考，考生至上。

高考牵动千家万户，考生至上是价值所向，也是“人民至上、生命至上”的具体体现。疫情之下，更加需要坚持考生至上、安全第一，严而又严、细而又细推动高考组织，帮助广大考生放松心态、从容应考，努力实现暖心高考。

在广州市第八人民医院，特殊的隔离考场已设立好，一名17岁的无症状感染者将在此参加高考；在广东实验中学，200多名教师、100多名后勤人员主动要求留校，陪伴800多名考生；在广州市荔湾区金道中学，安排200多辆专车接送居家考生往返考点……一切为了考生，不放弃每一个考生。

疫时之考，防疫安全，考生安心。正如真光中学副校长陈卫红所说：“考生少一份担心，高考就增一份信心！”

改革之考

高考是基础教育的重要“指挥棒”。

时代在变化，社会在进步。分数很重要，却不足以全面评定一个人，考生、家长也不再盲目追求唯分数、唯升学。

2014年9月，国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，要求到2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度，形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。由此，一场影响深远的新高考启航。

新高考之新，在于采用全新改革模式。

无疑，这是恢复高考以来，广东改革力度最大的一次。作为全国第三批启动高考综合改革试点的8个省市之一，今年广东考生开始参加新高考，尝到“头啖汤”：

考试时间增加1天，考试科目调整为“3+1+2”，满分750分；实行院校专业组投档，普通类本科专科批次分别设45个平行志愿……新高考通过制度的顶层设计，坚持正确育人导向，给考生更多选择，从此改变“一考定终身”。

“普通本科院校招生录取主要依据统一高考成绩和普通高中学业水平考试成绩，高职院校实行分类考试。”华南师范大学教授张敏强说，条条道路都畅通，有利于考生早作学习计划及升学安排、职业选择，不需要绑定统一高考。

新高考之新，还在于小步快跑的改革思路。

意义深远的改革，往往不能一蹴而就。广东采用一年一小改、两年一大改的循序渐进策略，蹄疾步稳，让新高考改革平稳顺利推进，最大程度维护了考生的权益。

例如，2016年起先后进行一二批本科批次、第二批本科A类B类、第三批专科A类B类录取批次的合并；改用全国卷；启动春季夏季两次考试……随着高考不断迭代升级，高中人才培养模式更多元，考生升学路径更宽阔。

“广东新高考方案，体现敢为人先精神。”广东外语外贸大学副校长刘建达评价，基于高考基础上的综合评价录取改革，按照高考要求组织高中学业水平考试管理模式及实施一年多考等，都是广东“独创”或率先实行。

有备之考

又是疫情，又是新高考第一年，压力可想而知。但只要准备充分、应对及时，就能够变压力为动力、化挑战为机遇。

打有准备之战——

今年1月，一场面向全省高三考生的适应性测试举行。这是为了更好适应新高考，广东考生、老师、家长的第一场全面练兵，覆盖考试、志愿填报、模拟录取等全环节。

“以往是各个地市自己举行模拟考试，广东全省范围的高考适应性测试尚属首次。”中国教育学会副会长、广州中学名誉校长吴颖民评价，适应性测试有利于学生、老师整体模拟适应新高考，是一次极其难得的实战体验。

做好万全之策——

面对疫情，全省上下迅速响应、全面动员，坚持快字为先、严字当头、实字为要，把防控要求落实到高考全过程、各环节，确保考试安全、平稳、有序进行。

编制完备的防疫“操作指南”，根据不同地区疫情防控形势，分点、分区、分类对待，梳理4类考点、3类地区、7类人群，分别制定科学精准的防控措施。

做到考点实现“两个全覆盖”，考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测全覆盖；对全体考务人员除要求以上“两个全覆盖”外，还做到疫苗接种全覆盖，实现应接尽接。

一起暖心守护——

公安机关提前制定城市发生内涝应急送考预案和绕行组织方案，在分流路线开辟送考绿色通道；

气象部门对全省484个考点天气情况进行整合，及时向考生预报天气，提醒赴考要预留足够时间；

广州对需要跨区域的考生，提供专用考场、专用通道、专用生活区以及专用交通工具的保障；

深圳、佛山、东莞等地选定备用隔离考点，配齐配足了考务人员和防疫物资；

……

正如省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎所说，请考生、家长、老师和全社会放心，党委政府有充分信心、充足物资和严密保障，解决好所有困难风险问题。

一切准备好了，请考生安心、放心、自信赴考！