全省63.6万学子今起高考

年年有高考，今年大不同。6月7日，我省63.6万考生将肩负期望，走进考场，追逐梦想。

年年有高考，今年大不同。6月7日，我省63.6万考生将肩负期望，走进考场，追逐梦想。

今年我省高考报名人数78.3万人，其中参加夏季高考的考生63.6万人，全省共设考点484个，考场2.44万个，监考和考务人员近8万人。

今年是广东新高考落地首年，考试时间增加1天，考试科目调整为“3+1+2”，探索改变“一考定终身”。同时高标准严要求做好高考组织和疫情防控，筑牢疫情防控“防火墙”，确保实现健康高考、平安高考、暖心高考。