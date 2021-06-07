升学早规划！高考后国际教育怎么选？这场云展有你要的“料”

高考不再是走“独木桥”，如何帮助孩子规划更加广阔、优质的海外升学路径也成为家长们重点关注的方向。

在全球教育国际化、多元化的时代背景下，高考不再是走“独木桥”，如何帮助孩子规划更加广阔、优质的海外升学路径也成为家长们重点关注的方向。

本周，高三学子们致敬梦想、驰骋考场，家长除了守护助力他们，还有更关键的事，就是提前为孩子做好接下来的升学规划。无论是在国内升学还是海外留学，都要知己知彼，综合孩子的分数、兴趣、能力和家庭经济条件等多方面因素来考量。

那到底该如何选择呢？

报考国内院校，还是把视野放宽到全球？

如果报读海外院校，高考后再准备材料是否又来得及？

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。为方便广大网友了解此次教育展详情，特开放网上展示平台供大家查看。大家可以扫描下方二维码↓↓↓查看“2021英国高校网上教育展”专题，点击自己感兴趣的机构/院校logo，即可进入相关专题并了解详情。

11所机构/院校齐聚“云端”，全方位探寻留学信息

2021英国高校网上教育展共有IELTS雅思、University of Aberdeen 阿伯丁大学、Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学、University of Bradford 布拉德福德大学、University of Brighton 布莱顿大学、Cranfield University克兰菲尔德大学、Falmouth University法尔茅斯大学、University of Hull赫尔大学、Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学、University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学、University of Wales Trinity Saint David威尔士三一圣大卫大学（排名按字母排序）等11所院校和机构参展，通过文字、视频、图集，展示英国优质院校的详细信息和突出亮点，信息丰富、层次多样。

受疫情影响，许多海外院校的录取政策及课程的开设开展都有所变化，对于有国际升学规划的家庭来说，此次网上教育展是一个了解最新留学资讯，全方位解析多元学科的好机会。

为何选择赴英深造？5大优势快锁定

从全球备受推崇的大学、到创新的教学方法以及教学前沿的老师，英国拥有让你发挥潜力所需的一切。

高标准的教育

英国的学术声誉享誉全球。英国大学的教育方法建立在拥有数百年历史的传统之上，并应用最新的学习理论，因此英国大学总在世界大学排行榜中名列前茅。

全球知名的大学

英国大学一直处于世界大学排名前列。 英国拥有众多高质量的大学，全球前50名的大学中中有7所英国高校，世界前200名中则有32所英国院校。

政府保证的教学质量

英国的162所高等教育机构全都受到政府的严格监管。每年英国都会公布“认证高校”的完整院校名单——可以授予英国学位的大学和学院，确保他们的学历得到其他国家的认可。

世界领先的研究

英国的科研实力位居全球第二，其54%的科研成果处于世界领先水平。英国的科研论文影响力引用指数高于美国、加拿大、德国、日本和巴西等国。

职业生涯的最佳起点

英国名校云集，学位课程极为丰富，是留学深造的最佳选择。与此同时，英国也是你选择职业生涯的最佳起点。选择留英攻读学位课程，不仅可以接受出色的高等教育，荣获杰出的学术资质，还能获得非常宝贵的实习机会。

据悉，英国文化教育协会自1979年以来始终与中国保持合作关系，已在100多个国家实地展开工作。旨在助力年轻人学习英语，接受高质量教育，取得国际认可资质，并将英国和全世界最好的资源互为联通，从而帮助理解彼此的优势、挑战和共同的价值观。英国文化教育协会在语言测评及考试业务领域已有超过 80 年的经验积累。在中国，英国文化教育协会的考试服务范围包括职业类考试，学院类考试，入学类考试和英语类考试，比如雅思(IELTS)考试。雅思考试是全球留学、移民及职业发展领域英语测评的权威和领导者。