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教育部、国家卫健委等部门指导各地做好2021年高考安全和防疫检查工作

2021-06-06 09:18 来源：南方网
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　　2021年高考在即，为做好考试安全和考场防疫各项工作，根据国家教育统一考试工作部际联席会议部署，近日教育部、国家卫生健康委等部门指导各省（区、市）集中开展了高考安全和组考防疫专项检查工作。检查重点有哪些？

　　一是考试安全措施落实情况。重点检查考试安全保密制度、各环节保密措施、试卷保密室保密管理要求落实情况，检查入场检测设备、标准化考点设备等运行维护情况，全力确保试题试卷安全，严格防范考场舞弊行为。

　　二是组考防疫措施落实情况。重点检查组考各阶段防疫工作方案落实情况，包括考场入口体温检测设备、考点防疫物资准备、隔离考场及隔离设施设置等，确保各项防控措施落实到位。

　　三是应急演练落实情况。针对考试期间可能出现的突发自然灾害、极端天气、疫情传播等，检查各地应急预案及应急演练情况，确保一旦发生突发情况，各部门人员能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

　　各地教育行政部门会同卫生健康部门、疾控机构等部门，积极落实有关部署，分片区对考点、考场防疫及考试安全情况进行了实地检查，逐项排查、消除安全隐患。针对发现的突出问题和工作中的薄弱环节，已要求有关地方采取有效措施及时整改，确保检查一处、安全一处、放心一处。

　　来源 ：教育部政务新媒体“微言教育”

编辑： 罗予岐

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