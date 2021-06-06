教育部会同有关部门保障高考安全平稳举行

教育部会同公安部、国家卫生健康委等有关部门精心组织，周密安排，部署各地严格做好高考安全、考试防疫、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”目标任务。

新华网北京6月2日电 日前，教育部会同公安部、国家卫生健康委等有关部门精心组织，周密安排，部署各地严格做好高考安全、考试防疫、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”目标任务。据了解，2021年全国高考报名人数1078万，比去年增加7万。

据教育部网站信息，有关部门依据《刑法》《治安处罚法》等法律法规，积极开展打击考试作弊等专项行动，严厉打击“组织考试作弊”等“助考”犯罪活动。各地将积极采取多种检测手段，防止各种作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

教育部要求，全面落实防疫措施。指导各地认真研判新冠肺炎疫情形势，加强防疫教育和培训，严格落实健康登记、卫生消毒、隔离设施等防疫措施，切实保障考生和考务人员安全健康。

近期，云南大理漾濞、青海果洛玛多发生地震。教育部指导两地迅速摸排情况，启动组考应急预案。目前，两地正在精心指导考生复习备考，疏导考生情绪，并进一步细化完善组考准备工作，加强物资保障、救援准备、联合值守等工作，确保高考平稳顺利进行。针对6月部分地区将进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部会同国家气象局、地震局等有关部门密切分析研判高考期间发生极端天气、自然灾害等预警信息，指导各地进一步完善预案，加强应急演练，确保突发情况能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

据了解，教育部会同中央网信办、公安部等有关部门指导各地集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动。各地已排查清理虚假仿冒教育考试机构公众账号360余个。招生录取期间，还将开展招生预警或案例宣传，提醒考生和家长避免上当受骗。