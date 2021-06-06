广东交警全警全员护卫高考　考前考中考后全方位服务保障

2021年高考将于6月7日至9日举行。

2021年高考将于6月7日至9日举行。广东省公安厅交通管理局以最高标准、最严要求、最强保障做好高考道路交通安保工作。据悉，广东交警将立足可能出现的恶劣天气、交通拥堵、考生求助等问题，在考前、考中、考后为考生提供全方位服务保障。

从6月1日开始，各地交警部门对考点周边道路交通情况进行勘察，优化考点及周边道路交通组织，科学设置信号灯配时，提升通行效率。为缓解停车难问题，各地交警部门划定一批允许送考期间临时停车的路段，接送考车辆可在不妨碍人员车辆通行情况下，使用临时增设的单边临时停车区域和占用建筑退让区停车。有的地方还协调考点附近单位、小区和街道办，设立了一批方便考生就近上下车的临时停车区域。

目前广东已进入“龙舟水”降水集中期。各地交警部门分级制定了城市发生内涝应急送考预案和绕行组织方案。恶劣天气发生时，交警部门将按照预案安排，提前在分流路线开辟送考绿色通道，对涉考车辆予以优先通行便利，对因内涝阻断、交通拥堵无法及时绕行赶到的送考车辆，将安排警用摩托护送。

6月7日至9日，全省公安交管部门全面启动战时勤务机制，全警动员、全员上路护航高考。“静音高考”是广东交警护航高考的一项工作主题。6月1日起，各地交警部门持续开展整治涉考重点区域路段机动车乱鸣喇叭违法行为专项行动，对存在违法车辆一律严格查处。

目前，广东21地市交警已依托484个考点建立了护航高考交警服务驿站，安排民警和协管员值守，配齐口罩、消毒水、应急药物、遮阳篷等物资，随时为考生及家长提供暖心服务。

今年高考最后一门考试结束时间比较晚。广东各地交警部门对考生考试结束后集中乘车回家相关车辆、路线提前开展“逐车逐路”的隐患排查和治理，将在考生集中出行、路况较差等交通情况复杂路线增派警力。