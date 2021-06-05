全国大学英语四、六级考试防疫注意事项

2021年上半年全国大学英语四、六级考试将于6月12日举行，当前我省个别地区出现新冠肺炎确诊病例，在此提醒广大考生落实防疫要求，加强自我防护，确保安全赴考。

2021年上半年全国大学英语四、六级考试将于6月12日举行，当前我省个别地区出现新冠肺炎确诊病例，在此提醒广大考生落实防疫要求，加强自我防护，确保安全赴考。

一、考前准备

所有考生由所在学校负责考前的每日体温测量、记录并进行健康状况监测，体温测量记录，考生出现身体异常（包括新冠肺炎确诊病例，复阳、无症状感染者，不能排除感染可能的有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状的疑似患者，确诊病例密切接触者，已治愈未超过14天的病例，下同）的情况要及时上报考点高校。考生应切实做好个人防护，尽量做到上课地点和居住地点“两点一线”往来，避免聚集和外出活动。

对考前考生身体状况异常和监测发现身体状况异常的，须由考点高校依据本地防疫工作要求，结合卫生健康部门、疾控机构和医疗机构意见，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判评估是否具备正常参加考试的条件，凡不具备条件的考生不得与健康考生同考场考试。其中考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、疑似患者、确诊病例密切接触者，不得参加本次考试。

凡筛查发现考前14天内有境外或非低风险地区活动轨迹的，按当地政府有关疫情防控规定进行处理。

考生可向所在考点高校咨询疫情防控具体工作要求。

二、考试实施

（一）所有进入考试封闭区域（考试楼）的考生必须接受体温测量。接受体温测量时须有序进行，严格控制人员行进速度和间距。所有考生体温低于37.3℃方可进入。第一次测量体温不合格的，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。仍不合格的，考点高校须依据本地防疫工作要求结合卫生监控、疾控机构和医疗机构意见，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判评估考生是否具备参加考试的条件，凡不具备的，不得与健康考生同考场考试。

（二）考生进入考点、考场进行身份核验时须摘下口罩，不得因为佩戴口罩影响身份校验。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场后由考生自行决定是否佩戴；非低风险地区、备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。

（三）每场考试结束后，考生要按监考员的指令有序疏散，不得拥挤，保持人员间距。建议考点安排各考场错峰离场。

三、异常情况处置

（一）考试过程中有发热、咳嗽等症状者，由考点所在地的卫生健康部门、疾控机构专业人员进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，须安排在备用隔离考场考试。考生从普通考场转移至备用隔离考场（未出考点）所耽误的时间，经省教育考试院批准予以补齐。考试结束时，由负责研判的专业人员当场向所有考生进行简要解释和说明，以免其他考生恐慌。

（二）如发现新冠肺炎疑似病例，相关考生应就地隔离，其他考生有序撤离并做好登记，协助疾控机构做好密切接触者判定及实施隔离措施。考点应及时联系医疗机构，将疑似病例送院治疗，并在当地疾控机构指导下对相关环境实施消毒。

广东省教育考试院

2021年6月3日