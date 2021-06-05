广东省2021年初中学业水平考试防疫注意事项

广东省2021年初中学业水平考试（委托省命题的地市）将于6月26-28日举行。

广东省2021年初中学业水平考试（委托省命题的地市）将于6月26-28日举行。为确保考试顺利进行，考试防疫注意事项提醒如下：

一、加强考点和考场的防疫保障

（一）考点周边环境防疫管理

1. 扩大考点外警戒范围。为防止出现考点外送考人员聚集，各考点外围设立警戒线，扩大警戒区域范围，除本校原有师生员工外，仅限考生和考试工作人员进入。建议家长尽量不要在考点周边聚集陪考，考生车辆和陪考人员一律不得进入考点。

2. 加强食宿管理。实施分散用餐，在考点内集中用餐的要严格坚持分批次、错峰安排、保持间距，避免扎堆就餐、面对面就餐，避免交谈，确保安全。餐前餐后必须洗手。加强餐（饮）具的清洁消毒，重复使用的餐（饮）具应当“一人一用一消毒”，就餐人员要做好餐余垃圾的清理、分类和投放。

有住宿条件的中学，建议考生从考前14天起统一在校内住宿。

3. 有序组织交通。建议有条件的地区统一组织公交或包车接送集中居住的考生及工作人员往返；对分散居住的考生及工作人员，建议有条件的乘坐私家车往返，尽量避免搭乘公共交通工具。对身体异常考生（含确诊、复阳、无症状感染者以及有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状及持“健康码”红码的考生，下同），在做好防护的基础上，按照当地对确诊病例、疑似病例转诊作业流程组织考生往返。

考生赴考点出行时要提前准备好口罩（一次性使用医用口罩或医用外科口罩）、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。如考生乘坐私家车、步行、骑自行车赴考点途中，可不必佩戴口罩。如考生乘坐出租车或网约车赴考点，提前预约车辆，乘坐时在后排落座并全程佩戴口罩，下车后应及时做好手卫生。如考生乘坐公共交通工具赴考点，全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生。途中尽量避免用手接触其他物品，与周围乘客尽可能保持安全距离。如考生乘坐班车赴考点，宜全程佩戴口罩，保持开窗通风、分散就座，途中避免在车上饮食和用手接触其他物品，下车后做好手卫生。

身体异常考生原则上安排在指定的地点用餐及住宿。

（二）考点入口通道防疫管理

1. 考生完成考点入口体温检测相关程序洗手后，通过专用通道直接前往考场，不得在考点内随意走动。

2. 身体异常考生由专人引领入场等候处置，安排校医等专业人员进行复核，经防疫评估具备条件的考生由专人引导径直前往备用考场或隔离考场。

3. 有在校生的考点，须将本校师生员工入口与其他考生和考试工作人员入口进行区分，单独设置。

（三）考场设置防疫管理

考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状者，须安排在备用隔离考场考试。备用隔离考场原则上须一人一间。当备用隔离考场不够用时，在不影响考生正常考试的情况下，经综合研判风险后，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

二、强化各类人员保护措施和防疫培训

（一）加强人员配备和防疫培训

考生要自觉服从考点防疫工作安排，注意个人卫生和防护，要做好口罩、消毒纸巾等个人防护用品的准备。考生之间要避免近距离接触交流。考前14天尽量在校内活动减少外出，避免与外地来粤人员接触，避免去人群聚集的场所。不要离开居住地，保持居家或家校两点一线。养成勤洗手、戴口罩的好习惯。不服从安排的，取消考试资格;故意隐瞒病情和相关接触史的，依法追究责任。

（二）实施考生及考务工作人员全员考前健康状况监测

1. 考生须至少于考试前14天申领健康码。考前14天起到考试结束，考生所在学校负责对考生、考试工作人员进行全员连续体温检测和健康监测。加强对社会考生的健康监测。社会考生由各地考招机构负责引导注册“健康码”。

2. 对所有考试工作人员和考生进行健康状况监测。考试工作人员和考生所在单位、学校在考前14天要对所有考试工作人员进行每日体温测量、记录和健康状况监测，要求考生于考前14天每天12点前上报每日健康状况、目前所在地、是否去过中高风险地区等信息。身体状况正常的考生和考试工作人员，按正常考务安排进行管理。

身体异常考生和未及时上报考前14天相关监测信息的考生，要提供考前7天内核酸检测阴性证明。考前14天内或考试期间如发现考试工作人员或考生身体状况异常（包括新冠肺炎确诊病例，复阳，无症状感染者，不能排除感染可能的有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似患者，确诊病例密切接触者，已治愈未超过14天的病例，下同）及考前14天内有境外或中高风险地区活动轨迹的持健康码红码者，要立即报告所在学校和当地教育行政部门。教育行政部门、招生考试机构要会同卫生健康部门、疾控机构和医疗机构逐一对身体状况异常者和持健康码红码者进行专业评估，根据相关人员的身体状况和传播风险，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判是否可以在隔离或救治场所安排其参加考试。凡不具备相关条件的，考试工作人员不得承担考试工作，考生不得与健康考生同考场考试。

（三）加强对考生入场和考试防疫管理

1. 考生于考前准时下载并打印准考证。未申报健康码的考生要如实填写个人健康调查表，签署《健康承诺书》，于考试当天进入考点时交给考试工作人员。考前要认真阅读考生防疫与安全须知，熟知考试的各项要求。

2. 在考点入口检测体温。所有考生和考试工作人员进入考点必须佩戴口罩和检测体温,考生要注意与周边其他人保持1米以上的间隔距离。

考前60分钟起（规模较大考点可再提前），考点组织所有进入考点的考试工作人员和考生沿体温检测通道逐一接受体温检测及准考证、身份证、健康码等核查，未申报健康码的考生还要提交《健康承诺书》。要控制入场速度，保证间隔，有序入场。持绿色“健康码”，体温低于37.3℃正常的考生、考试工作人员方可进入考点。第一次测量体温不合格的，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。

经防疫评估可以参加考试的，由专人引导，经专用通道，前往隔离考场参加考试，同时做好后续应急处置工作。考生隐瞒身体异常情况，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

考生从普通考场转移至备用隔离考场（未出考点）所耽误的时间，经市考招机构批准予以补齐。当科目考试结束时，由负责研判的专业人员当场简要向所有考生进行解释和说明，避免其他考生恐慌。身体状况异常及持健康码红码者的工作人员不得参与相关工作。

3. 考生使用快速手消毒液消毒双手后，应直接进入考场考试，进行违禁物品检查和进一步身份核验等工作。尽量避免再用手接触其他物品。

4. 考生进入考点、考场时不得因为佩戴口罩影响身份识别。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；中高风险地区、备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。

三、严格落实考试前后的防疫措施

（一）做好消毒工作。考生、考试工作人员进入考场前宜用速干手消毒剂进行手消毒或者洗手。

（二）加强考试结束后的防疫工作。每场考试结束后，考生要按监考员的指令有序疏散，不得拥挤，保持人员间距。考点可安排各考场错峰离场。