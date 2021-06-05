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广州考生网上可看高考考点

2021-06-05 09:04 来源：南方日报 马立敏
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　　记者从广州市教育局获悉，针对新冠肺炎疫情防控，将推出网上看考点服务。广州市教育局建议考生在网上看考点，足不出户即可查看考场安排相关信息；考生家长尽量不送考，确有需要送考的家长不在考点外停留、不聚集。

　　广州市教育局推出“2021年高考疫情防控问答小贴士”，回应社会关心的问题。如何确保所有的考生“应考尽考”？高风险地区考生，在校备考的考生在本校考试，居家备考的考生将另外安排考点，出入考点专车接送。密接考生，在隔离考点考试，一人一间考场。次密接考生，在隔离考点考试，每间考场不超过4人。核酸检测阳性考生，在广州市第八人民医院病房考场考试。发热考生，经评估后，在备用隔离考场考试。

　　怎样确保不因高考引发疫情扩散？在人员健康方面，普通考生需要核酸阴性证明以及健康监测2个100%。考务人员需要接种疫苗、核酸阴性证明、健康监测3个100%。转运司机需要接种疫苗，核酸阴性证明2个100%。环境安全方面，考点做到环境样本核酸检测阴性，考场进行消毒，专车进行消毒。

　　高考当天，考生如何进入考场？具体流程有哪些？考生到达考点后先检测体温，并按指定路线到达考场。进入考场前宜用速干手消毒剂进行手消毒或者洗手。在进入考场前需更换考务人员派发的口罩。

　　广州市教育局建议，家长尽量不送考。确有需要送考的家长不在考点外停留、不聚集。专车接送的考生，家长不能陪同。在校备考的考生，家长不要探望。

编辑： 罗予岐

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