原来心理学还要学数学？！关于心理学专业，还有更多你不知道的！

心理学来源于哲学，它有社会科学、自然科学和应用科学三大分支。

“你猜猜我心里在想什么”、“你觉得我是哪种性格的人”，说到心理学，大家好像总是会产生这样的刻板印象，感觉学心理的人就是“灵魂大师”，总能读懂你的心。

其实不然，心理学来源于哲学，它有社会科学、自然科学和应用科学三大分支。

心理学有什么报考条件呢？

心理学在大学期间主要学习哪些知识？

毕业后的就业方向和前景怎么样呢？

高中生升学规划师，国家生涯规划师 慕容亨曾在我们举办的线上沙龙中，详细讲解了报考心理学需要注意的三大事项。

不是纯文科专业

本科阶段需要“统计学”等数学知识

心理学这个专业在大学学习中，并不是一个纯文科的专业，在本科甚至研究生阶段都是需要很多数学知识的，比如说统计学的知识。

具体表现为，比如要研究一个心理现象，肯定不会说是自己幻想得出一个结论，要经过很多的社会实验，发问卷、邀请很多人参加一些心理学的小实验等。收集很多人的一个样本数据之后，需要很多统计学的知识，包括统计学的软件以及计算机知识，通过搭建模型去分析这个学生、群体或要研究的对象，在实验里面有什么样的心理学的特征。所以心理学专业尤其在实验阶段是非常考验学生的数理能力。

毕业不都是当心理咨询师的

心理学专业的毕业生不是都是做心理咨询师的。我们其实每年都会在学生要报考心理学的时候，帮学生看一下他们要报的学校的就业质量报告。

经过观察，其实心理学专业大部分的学生毕业都不是做心理咨询师的，主要三个方向，第一个去学校里面做心理老师，一般是中小学；第二个去一些企业部门里面做HR，因为一些招聘是需要考量心理的；第三个是在互联网公司、营销公司里面做数据分析，或者市场营销的一些人员，比较懂消费心理学以及营销心理学，这些大部分的就业是对口的。

我国目前心理咨询市场属于相对初步发展阶段，大家就算有心理咨询的需求，也不会主动去看的，所以很多人都是把它当成是副业来做，如果是心理学专业毕业，直接全职做心理咨询师，在网上看的案例里面，除了北师大、华南师大里面的部分很厉害的学生，或者说很有人脉资源的学生，否则很难真的完全毕业之后就直接做心理咨询师。

至少需要研究生学历

像心理学这个专业，很少说本科专门直接教一个学生怎么做临床心理咨询。本科阶段还是主要做一些像心理学的实验研究，包括一些人的一些记忆规律，比如什么类型的人在什么情况下可能会做什么样的事情，类似这样做一些统计分析，所以在本科阶段还是以理论为主。

因此如果学生真的是想报心理学专业，并且以后做一个成熟、有经验的心理咨询师，或者说去一些比较好的学校里面做心理老师的话，基本上是需要研究生以上的背景，本科生除非是在一些比较强的学校，比如华南师范大学的心理学，否则以后要有个很好的发展，都是要研究生以上的学历。

【出品】南方青春高考季