广东公安推出28项举措护航高考

对各级教育行政部门、招生考试机构和高校注册的官方网站、微信等在互联网上进行统一权威标识。

笔者从广东省公安厅获悉，为做好今年高考安保服务工作，广东公安推出10类28项高考安保举措，全警动员、全力以赴护航高考。

高考期间，广东公安将开通涉考110报警求助“快速通道”，快接快处涉考报警求助。此外，在考点设立“高考安保便民服务岗”，现场受理、快速处置涉考警情求助，并建立交警铁骑护考小分队，为遇有交通拥堵、发生交通事故影响按时参考以及遗忘证件的考生提供应急援助服务。

从6月1日起，全省严查机动车乱鸣喇叭、飙车等违法行为。科学优化考点及周边道路交通组织，精准设置信号灯配时，最大限度提升通行效率。考试期间，通过互联网导航地图，引导公众选择合理绕行路线，减轻考场周边交通压力，对接送考生或涉考车辆开展人性化执法。

针对高考期间可能出现的强降雨等恶劣天气，公安机关提前制定城市发生内涝应急送考预案和绕行组织方案，提前在分流路线开辟送考绿色通道，做好应急抢险救援预案，视情前置救援力量、物资，确保考生及时赶到考场和路途安全。

高考前，公安机关协助招考部门对评卷网络系统落实最高等级防护，配合教育考试部门“点亮涉考官方机构标识”，对各级教育行政部门、招生考试机构和高校注册的官方网站、微信等在互联网上进行统一权威标识。

考试前，对考点周围各类滋扰源情况摸查，考试期间，暂停考场周边5公里范围内爆破作业活动，暂停商演、广场舞、促销、派对等活动，为考试营造安静环境。禁止考点周边摆摊设点、违规经营食品饮料等行为，配合有关部门加强监管整治，保证考点周边食品卫生安全。发挥公安机关职能作用，配合卫生健康、教育考试等部门全面落实考场内外的疫情防控措施，周密有序组织涉考防疫工作，最大限度降低高考期间疫情传播风险。

在服务方面，对考生申请加急办理居民身份证落实“四个优先”（优先受理、优先签发、优先制证，优先发放），组织开展考生集中办证专场服务活动，确保急需用证考生快速领取居民身份证。对已申领居民身份证又急需用证的考生，可通过手机在“粤省事”申请办理临时居民身份证。

会同教育、交通等部门对所有接送考的客运车辆进行一次全面检查、检修，确保接送考车辆绝对安全，提醒自驾送考家长提前做好车辆检查；在考生集中出行、路况较差等交通情况复杂路线增派护航警力，确保相关车辆平安到达。考试结束后对集中乘车返家相关车辆、路线开展“逐车逐路”隐患排查，确保考生返家安全。

针对涉考犯罪，严厉打击以传播答案、出售试卷为名的涉考诈骗犯罪，及时发现处置代考、替考、销售作弊器材、兜售考试答案等违法活动。针对今年新高考在后期专业填报上与以往有较大的变化，全省公安机关将配合教育考试部门，加强对校外考试培训机构排查整治，严厉打击网上违规“天价”志愿填报指导行为。同时紧密结合当前全省公安机关开展的“八大专项行动”，严厉打击“野鸡大学”“内部指标”“低分高录”“降分录取”等虚假招生诈骗的犯罪活动，严厉打击冒名顶替上学、盗取考生信息等违法犯罪行为。