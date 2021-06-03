大家都在问|“院校专业组内6个专业怎样排列比较好？”

一起畅聊“新高考下，如何挑大学、选专业！”

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前段时间，我们邀请到暨南大学艺术学院党总支书记、研究员，原暨南大学学生处长、招生办主任黄跃雄做客线上沙龙，一起畅聊“新高考下，如何挑大学、选专业！” 整场沙龙干货满满，家长们反响热烈，针对家长们提出的关于学校和专业填报的常见问题 ，黄主任也耐心详尽做了解答。

今天，考考就整理了沙龙中家长们最关心的、讨论最热烈的八大问题，一起来看看吧~

问：请问一下学校的志愿排列有什么方法吗？（以广东45个院校专业组为例）

答：我总结了这个三种方式，一个较平稳型，第二个叫做保守型，第三个叫做激进型。今年的情况比较特殊，实行院校专业组的投档录取模式，我建议考生可以大胆去冲。

1、平稳性：以第22-23个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分左右，依次展开，冲稳保各占三分之一。

2、保守型：以第15个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分左右，依次展开，保和稳的成分多一些。

3、激进型：以第30个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分依次展览，冲的成分多一些。新高考的头几年，给敢冲的考生提供了条件。

问：请问院校专业组内专业的排列有什么方法或技巧吗？

答：关于志愿组内专业的排列，我也总结了三个方法：

1、高分法：将热门专业或者录取分数可能比较高的专业排在前面。（看这个专业志愿组里面专业的往年录取分数，按录取分数从高到低这样来进行排列。）

2、喜欢法：将最喜欢的专业放到第一位；然后依次类推。六个专业的顺序不能颠倒，要有分差（以1-3分为宜）。没有分差，等于只报了一个专业。

3、第六志愿法：慎重选择第六志愿，服从调剂时规避被非常不喜欢的专业录取。

专业组内可能存在考生特别不喜欢的专业，这时候第六志愿就显得特别重要了，第六志愿选择一个自己可以接受的专业，也就是最差也能够录取到这个第六专业来规避你不喜欢的专业的问题。

要特别注意的是：由于今年调剂在组内进行，不在大学所有专业内进行，故强烈建议服从调剂，否则只能补录或者专科了。

问：“喜欢法”六个专业顺序不能颠倒，这句话怎么理解？可以举个例吗？

答：这个不能颠倒的意思是，其实是强调一种排列方式，就像从高分到低分排列这样一个顺序，喜欢法就是从最感兴趣到越来越不感兴趣，喜欢程度逐步减弱，这样一个顺序。

问：如果按喜欢程度逐步减弱填报后，可能也会出现各专业分数高低交叉的情况，有大的影响吗？

答：确实会有这种可能，所以这个时候考生就要想清楚，是更想去自己喜欢的专业。还是更在乎专业的热门程度，如果一心就想学自己喜欢的专业，我建议按“喜欢法”这样排列下来。

问：一些院校专业组里面，可能会出现“热门专业搭配一些非常冷门专业”的情况，这种情况下怎样规避被调剂到不喜欢的专业？

答：如果报考了这些专业组，确实是很容易就会滑到自己不喜欢的低分专业上去，比如某大学的某个志愿组，既有往年高分的工商管理专业又有低分的农学类专业。所以就要联系我刚才说的“第六志愿法”，家长在填报时一定要看清楚这个专业志愿组里面到底有什么专业，有没有考生特别不喜欢不能接受的专业。

问：既然是专业组内调济，所报的六个专业如果分数达到则录取了，还有什么服从之说呢？

答：如果一个专业组里超过6个专业，就有可能调剂。

专业组内的专业呢，并不见得只有6个专业，有的可能有十几个专业，这个时候就存在调剂录取的可能性。

问：请问专业组六个专业都要填写吗？

答：专业志愿组里面的六个专业肯定是要填的，如果不填（满）的话，很有可能被调剂到不喜欢的专业，所以尽量把录取可能性落在自己的选择范围内。

问：什么是专业级差？

答：所谓“专业级差”是院校在安排考生专业时，按招生章程中公布的一个或几个分数值，来确定选报不同专业志愿考生的录取专业，这种分数值就是“专业级差”。也就是院校在录取考生第一专业志愿和非第一专业志愿时的分数差额，各专业志愿间级差分数，如3分、2分、1分等。

院校设置专业级差的目的是为了鼓励考生，去填报一些相对冷门的专业，避免出现个别专业没人报的这种情况。

今年各个学校的招生章程在陆续公布，估计今年设专业级差的大学会比较少，或者基本上没有。

记者|罗予岐

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库成员黄跃雄

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