核酸阳性考生将在 定点收治医疗机构考试

广州将从考生和考务人员的健康监测、考生分类防护、保障考生出行、做好应急准备等方面保障今年普通高考顺利进行。

6月2日，广州举办广州市疫情防控例行新闻发布会（2021年总第69场）。会上通报，6月1日，广州新增报告12例本土新冠肺炎感染者，其中确诊病例7例、无症状感染者5例。此外，根据近日新增病例的区域分布及流调情况，2日凌晨广州将荔湾区中南街、白鹤洞街的防控风险等级调整为高风险区域，目的是力争在现有条件下尽快阻断病毒传播途径，遏制疫情的扩散蔓延。

在发布会上，记者获悉，广州将从考生和考务人员的健康监测、考生分类防护、保障考生出行、做好应急准备等方面保障今年普通高考顺利进行。

各类考生

轨迹不交叉、空间全间隔

今年，广州将对高考考生分类管理。市卫健委副主任刘成勇介绍，总体上看，今年的考生可大致分为五种类型，即普通考生、重点区域考生、密接考生、次密接考生以及核酸检测阳性考生。在考点设置上，分为普通考点、隔离考点两大类。在普通考点内，又分别设置了普通考场、备用考场和隔离考场。

不同类型的考生采取不同的防护标准和要求，并分别安排到相应类型的考场，以确保轨迹互不交叉、空间完全间隔。其中，对核酸检测阳性的考生，广州将专门在定点收治医疗机构设置独立考场，最大限度保障考生顺利应考。

重点区域考生、密接考生、次密接考生等，在往返考点途中将采用专车、专用司机，并明确车辆、司机的防护要求，确保闭环管理、规范防护。

全体考生和考务人员在考前将进行14天的健康监测和健康状况、旅居史的申报，并在5月31日前和6月5日组织全员进行两轮新冠病毒核酸检测。考试结束后，考生还需要持续进行14天的自我健康监测。

考点方面，将按照防疫要求设置进出通道，配齐测温、消毒设施设备，设置间隔“一米线”等指引标识，科学安排出入场顺序。考场内外均采取标准、规范的消毒措施，并保证考场符合卫生和防疫要求。

在应急保障上，刘成勇表示，考试期间，市、区招生考试指挥中心均安排卫健部门和疾控、医疗专家值守，确保一旦发生突发事件，第一时间进行处置。同时，在各个考点安排医疗机构医务人员担任健康副主考，选派医务人员驻点，实施一线保障。

中风险居家隔离考生

“点对点、一对一”接送

针对今年高考的特殊情况，广州市交通运输局副局长沈颖介绍，交通部门已组织公交集团与各学校对接，根据考生需求定制“如约助考”巴士专线，目前已按需制订13条专线开行计划，其余线路正在对接中。

对于中风险居家隔离的考生，广州将组织爱心送考出租车队，通过“点对点、一对一”的方式保障考生出行，即高考3天，一个司机一台车只服务一个考生。参加保障工作的驾驶员需完成疫苗的全程接种，并拥有14天以上和72小时内的核酸检测阴性证明。接送密接和次密接考生的驾驶员，除了符合上述条件以外，还将穿着防护服、防护手套等，做好充足的防护准备。

目前，广州搭乘公共交通工具需出示健康码“绿码”通行。沈颖提醒考生出门前先检查健康码，可提前彩打纸质版或截屏保存备用，避免因健康码的问题耽误赶考。邻近考点的地铁车站、公交总站还将设置高考绿色通道，考生可凭准考证优先通行。为了给广大考生提供宁静的考试环境，广州还将对广州市南武中学、第三中学等10个考场周边的40个公交站点和80余条线路实施临时调整。