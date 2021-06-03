考生安心轻松赴考 家长切勿聚集等候

将按照“分类指导，精准施策”原则，对处于中高风险地区的每一位考生都制定“点对点”“人到人”的周密安排，确保疫情防控到位、高考顺利实施。

距离今年高考还有4天时间。6月2日，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会介绍高考疫情防控和组考工作方案，将按照“分类指导，精准施策”原则，对处于中高风险地区的每一位考生都制定“点对点”“人到人”的周密安排，确保疫情防控到位、高考顺利实施。

其中，广州高风险地区的考生不进入中低风险区，将集中安排在广州市培英中学、广州市真光中学、荔湾区金道中学3个考点进行高考，不与其他地区考生发生交叉接触。

绝大多数考生在低风险地区参加考试

今年全省高考报名人数78.3万人，其中参加夏季高考的考生63.6万人，全省共设考点484个，考场2.44万个，监考及考务人员近8万人。尽管广东个别地区发生疫情，但从整体情况来看，涉及的考生数量很少，全省绝大多数考生都在低风险地区参加考试。

根据方案，广东对不同类的人员采取不同防控措施，对考生要求做到两个全覆盖：考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测全覆盖；对考务人员除做到以上两个全覆盖外，还要求做到疫苗接种全覆盖。同时，按照“分类指导，精准施策”原则，对处于中高风险地区每一位考生制定“点对点”和“人到人”的周密安排，要求做到“两个不交叉”，即校内、校外人员不交叉，高风险地区和中低风险地区人员不交叉。

“要保证所有考生能够安全顺利参加考试！”省教育工委书记、省教育厅厅长景李虎解释，已住在考点校内的考生实行封闭管理，居家复习备考的考生，另外单独设立考点；中低风险区考生不进入高风险区，高风险区考生也不进入中低风险区。广东还针对疫情防控、试卷安全保密、大规模作弊、极端天气、考场突发事故等制定应急处置预案。景李虎表示，省教育厅将会同有关部门和全省各级教育部门，精心组织、周密安排、全力以赴做好疫情防控和高考组织工作，让考生、家长和老师安心放心。

优先保障高考涉考人群接种新冠疫苗

涉考各类场所如何做好防疫工作？省卫生健康委副主任周紫霄介绍，涉考各类场所要安排一名专业人员担任考点副主考，并建立医疗机构与考点的“点对点”协作保障机制。

其中，涉考各类场所要采取有效措施，加强对人员个人防护、试卷运送车辆、试卷保管场所、考点考试场所（含桌椅等）、评卷场所、集中食宿场所、分数复核场所、空调等各类场所及设施设备的疫情防控工作。

“优先保障涉考人群的疫苗接种。”周紫霄说，做好疫苗接种的统筹协调，优先保障高考考务工作人员、命题、制卷、监考、评卷、成绩复核、志愿填报、录取等全流程涉考工作人员以及考生所在学校辅助人员，按照知情、同意、自愿的原则，实现疫苗接种应接尽接。

同时，各地卫生健康行政部门进一步完善突发公共卫生事件应急预案，针对性开展应急演练。根据实际情况强化对考生及涉考工作人员的核酸检测和健康监测；组织设立针对疫情地区考生的专门考场，采取强化个人防护、增大考场座位间距、加强考场通风消毒、强化考点医疗卫生保障、减少考场外人群聚集等措施；对考点的卫生保障和疫情防控工作开展巡查，重点强化学校环境卫生、饮用水卫生及传染病防控等工作的检查指导，做好考点及周边酒店等公共场所的卫生监督检查。

上午赴考要预留足够时间

5月底以来，广东多地“龙舟水”不断，高考期间是否会影响考生出行？

广东省气象局局长庄旭东介绍，目前此轮“龙舟水”预计持续到6月5日，在高考期间降水相对减弱，也没有台风影响，天气情况相对平稳。不过他也提醒，高考期间珠三角地区和粤西地区雷雨天气预计较为明显，局部地区可能有暴雨天气。由于“龙舟水”一般在早上降水，建议考生在上午赴考时一定要预留足够时间，确保安全出行，准时抵达考场。

高考前夕，公安机关也提前制定城市发生内涝应急送考预案和绕行组织方案，提前在分流路线开辟送考绿色通道。广东省公安厅治安管理局局长沙伟春介绍，高考期间，公安机关会保障考试期间道路交通顺畅，科学优化考点及周边道路交通组织，精准设置信号灯配时，最大限度提升通行效率，在重点路段设置铁骑小分队应急护考。

考场变化多，最后一天别跑错

6月2日，省教育考试院发布注意事项，特别提醒考生，入场前一定要核查考场是否正确。

相关负责人介绍，一般情况下，考生6月9日的考场与6月7至8日的考场不同，6月9日上午的考场与下午的考场不同。考生应按规定的时间提前前往考点熟悉考试场地。进入考场前应检查考场是否与准考证上一致。进入考场后，须按指定的位置入座。未在规定的座位参加考试将按考试违纪处理。

同时，考生入场考试前，应当先自行检查是否携带具有无线通信功能的设备、电子存储记忆录放设备、考试相关资料，检查准考证是否有准考证内容以外字迹。如果有，应当在开考前取出，并按要求存放。在考试过程中发现，将按考试作弊处理。

考场提醒

广州

高风险地区考生集中在三个考点考试

目前，广州市荔湾区白鹤洞街、中南街已升级为高风险地区。

广州市副市长王东介绍，高风险地区的考生不进入中低风险区，将集中安排在广州市培英中学、广州市真光中学、荔湾区金道中学3个考点进行高考，不与其他地区考生发生交叉接触。其中，已经在培英中学、真光中学封闭住宿的考生在本校考点参加高考，高风险地区居家复习的考生安排在金道中学参加高考。

今年广州有54900余名考生参加夏季高考，设置考点56个，考场1900多间。针对需要跨区域的考生，提供专用考场、专用通道、专用生活区以及专用交通工具的保障，安排经过严密健康检测、已接种疫苗的司机接送。

王东提醒，考生家长不要过分担心，希望考生专心、安心备考，取得好成绩。同时建议家长接送时不要在考场门口聚集和等候，做好个人防护。

深圳

全市共设138个备用隔离考场

“临近高考，我们将落实疫情防控各项措施，筑牢校园疫情防控和平安高考的防线。”深圳市副市长郑红波说。

深圳今年共有45852名考生参加夏季高考，设置考点48个。高考期间，深圳将实行全流程把控，严密组织考试实施，科学精准制定防疫的方案，明确体检检测、开考条件、考场布置、个人防护、消毒通风等标准和要求，做到最严格、最全面、最彻底，在每一个考点配备了防疫副主考，负责对现场进行指导。据统计，深圳共设138个备用隔离考场，还有一个备用隔离考点，各个考点配齐配足了考务人员和防疫物资，保障考生安心高考。

佛山

考务人员疫苗接种全覆盖

佛山市副市长乔羽介绍，将对佛山市禅城区和南海区的考生以及考务人员进行3轮核酸检测，考生将做到考前14天连续健康监测和7天核酸检测“两个100%”，对考务人员还要求做到疫苗接种全覆盖，即“三个100%”。对考生、考务人员的检测都会“送检到校”，同时对社会考生设置绿色通道。乔羽说，佛山选定第四人民医院作为备用的隔离考点，用于安排确诊病例考生、核酸检测阳性考生、高度疑似症状考生进行考试。对密切接触者，次密切接触者和核酸检测过期的考生，将安排到备用隔离考点进行考试。

今年佛山夏季高考报名人数为40882人，全市设有31个考点和10个备用的隔离考点。