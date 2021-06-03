今年广东高考考点实行精准防疫

广东个别地区发生疫情，首年新高考如何顺利落地？6月2日，广东省人民政府新闻办公室举行的新闻发布会透露，目前广东已针对不同人群、不同区域、不同情况，制定高考疫情防控和组考工作方案，分类管控，精准防疫，全力保障考生和涉考工作人员生命安全和身体健康。

广东个别地区发生疫情，首年新高考如何顺利落地？6月2日，广东省人民政府新闻办公室举行的新闻发布会透露，目前广东已针对不同人群、不同区域、不同情况，制定高考疫情防控和组考工作方案，分类管控，精准防疫，全力保障考生和涉考工作人员生命安全和身体健康。

今年全省高考报名人数78.3万人，其中参加夏季高考的考生63.6万人，共设考点484个，考场2.44万个，监考及考务人员近8万人。尽管个别地区发生疫情，但涉及的考生数量很少，绝大多数考生都在低风险地区参加考试。

根据不同地区疫情防控形势，广东分点、分区、分类对待，分别制定科学精准的防控措施，其中把考点划分为四类考点。第一类是高风险地区考点，其中广州疫情防控形势严峻，防控措施要做到校内、校外人员不交叉，高风险地区、中低风险地区人员不交叉；第二类是医疗救治场所考场，对健康条件允许的新冠肺炎确诊病例、核酸检测阳性考生，安排在符合考试条件的医疗救治场所考试；第三类是隔离考点，密切接触者、次密切接触者的考生安排在隔离考点考试；第四类是其他普通考生考点。

把全省划分为三类地区，第一类是广州、佛山，5月31日至6月11日高一、高二学生不返校，实行线上教学，高三住宿考生实行封闭管理，走读考生尽可能到校寄宿实行封闭管理或居家自学；第二类是深圳、茂名电白区，高三寄宿学生实行封闭管理，高三走读学生尽可能到校寄宿；第三类是未出现疫情的其他地区，高三住宿生原则上实行封闭管理。

把涉考人员划分为“七类人群”，第一类是新冠肺炎确诊病例、核酸检测阳性考生；第二类是密切接触者、次密切接触考生；第三类是红码、黄码和发热考生；第四类是普通考生；第五类是社会考生；第六类是考务人员；第七类是家长。

需要注意的是，虽然对不同类的人员采取不同防控措施，但对全体考生要求做到两个全覆盖：考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测全覆盖；对全体考务人员除做到以上两个全覆盖外，还要求做到疫苗接种全覆盖。

“请考生安心、轻松、自信赴考，考出好成绩、考上好大学！”广东省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，广东有充分信心、充足物资和严密保障来解决好所有困难风险问题，确保实现平安高考、健康高考、暖心高考目标。