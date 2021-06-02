广东省2021年义务教育质量监测现场测试顺利完成

本次监测内容包括义务教育阶段学生数学学习质量、体育与健康状况、心理健康状况，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素。

5月27-28日，广东省义务教育质量监测现场测试圆满结束。本次监测内容包括义务教育阶段学生数学学习质量、体育与健康状况、心理健康状况，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素。全省所有县（市、区）和东莞市、中山市、2608所样本学校、3万多名学生和8万多名教师参与了现场测试和调查。各样本县、样本校严格按照2021年义务教育质量监测组织工作手册和现场操作手册的规定，规范、安全、有序实施，确保了数据的真实性、有效性。

我省高度重视义务教育质量监测工作。现场测试之前，根据教育部的总体安排部署，各地召开了实施准备和视导工作培训会，组织专门人员进行专项过程督导。全省所有县区和东莞市、中山市根据监测工作要求，成立了监测实施工作领导小组，配备了监测工作人员，分阶段分类别进行了深入细致的培训和现场督查及指导，千方百计确保人员到位、经费到位、培训到位、设备设施到位，积极建立重点部位、重点工作、突发情况的应急工作预案，严密排查监测组织实施各个环节的疫情防控风险点，避免大规模人员聚集的现场部署、培训和检查，充分运用信息化手段开展各项工作，教育部基础教育监测中心派出专家组进行线上指导监测准备工作。

现场测试期间，教育部基础教育质量监测中心又派出专家视导组30多人奔赴我省各地巡回指导。规范各地开展测试数据采集、应急事件处理、过程信息上报以及测试工具保密与回邮等。各样本县紧密结合本地实际，加强教育督导、考试、教研、公安、医务等部门联动和沟通协调，严卡时间节点，明确责任分工，严肃保密纪律，强化保密责任，确保监测工具分发、运送、测试和回邮期间全过程保密，整个测试规范、安全、有序。

来源：广东省教育厅