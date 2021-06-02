“虚构、夸大、诱导”，警惕校外培训机构这些套路

从市场监管总局公布的一批典型案例看，“虚构、夸大、诱导”，成为校外培训机构惯用的套路。

市场监管总局近期对全国规模较大、知名度较高、投诉举报较多的校外培训机构突击开展现场检查，新东方、哒哒英语、掌门1对1等15家校外培训机构被处以顶格罚款。从市场监管总局公布的一批典型案例看，“虚构、夸大、诱导”，成为校外培训机构惯用的套路。

虚假宣传多样化、普遍化

虚构教师资质、执教履历，杜撰学生心得，编造用户评价，部分校外培训机构用虚假或引人误解的商业宣传，扩大社会影响力，吸引学生和家长的信任。

哒哒英语官方宣传称“100%来自母语为英语国家的外教老师，1对1欧美外教、100%欧美外教”，实为虚构教师资质。在新东方“名师风采”栏103名教师中，76名教师的实际教龄与宣传不符，虚假宣传比例达到73.8%。深圳市蓝天教育培训学校宣传其121人的教研团队“超过85%的老师来自985、211大学”，实际仅有18人，占比不到15%。

卓越教育在其网站宣称某老师有“多年一线教学经验”“曾获省级师范大赛奖项”，经核实相关宣传均为虚假内容。掌门1对1在其官方宣传中称“已报名17253人”“押中97道原题”“最后60天物化生提升50分、语数外提高70分”等内容，夸大课程报名人数，虚构押题成功经历，夸大培训效果。

价格欺诈问题突出

部分校外培训机构利用虚假或者使人误解的价格手段，虚构原价和虚假优惠折价，让家长感觉报不上就“亏”了。

今年3月10日至5月21日，新东方开展宣传促销活动，称“留美硕士带你环游世界学英语”培训课程团购价1元原价199元（5节课）和“四至六年级英语语法线上课程”培训课程1元原价199元（10节课）等内容。

掌门1对1在其官方微信公众号、网站销售课程时，标示“[免费公开课] 原价1299元，今日限时0元领”“[新学期开学备考资料包] 原价599元，今日限时0元领”等内容。

华尔街英语在其官方微信公众号销售课程时，标示“原价399RMB，现在购买仅需3RMB”“原价399RMB，现在购买仅需9.9RMB”“原价1688RMB，第24期训练营9.9RMB”等内容。

经查实，上述公司标示的原价无法提供真实依据，看似给消费者带来极大的实惠，实际是通过虚标价格和实际售价间的巨大利差，诱导家长报课。

杜绝虚假宣传、虚标原价

市场监管总局将对这次集中查处的15家校外培训机构组织开展“回头看”，对各地市场监管部门查处企业的整改情况进行评估督导。对屡查屡犯的，将依法加大处罚力度，采取责令停业整顿、吊销营业执照等处罚措施。

市场监管总局有关负责人介绍，校外培训机构应当主动公开定价机制，保障课程购买、结算清晰规范，严禁利用格式条款减轻或免除自身责任，排除消费者权利。

校外培训机构要全面清理规范宣传页面和价格标示，认真梳理标价和宣传活动中的薄弱环节和漏洞短板，强化信息公开透明，自觉接受社会监督。在开展课程促销时，“原价”应当真实、清晰、有依据，对教师资质和课程质量等内容从严审核，杜绝只顾砸钱打广告、“拉人头”，忽视实际教学质量的提高。