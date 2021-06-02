惠州逾3.3万名考生下周迎“新高考”

当前，惠州把高考作为全市教育系统最重要工作，全力以赴做好疫情防控、考务组织等工作。

6月7日，惠州3.3万多名考生将迎来“新高考”。6月1日，记者从惠州市教育局了解到，今年高考期间，惠州全市将设25个考点、1164个考场（不含备用隔离考场116间）。

3年前，广东成为全国第三批启动高考综合改革试点的8省市之一，今年是高考综合改革落地的第一年。在“新高考”之下，今年夏季高考实行“3+1+2”模式，考生要参加语数外等6个科目考试，考试时间由往年的2天调整为3天。

除了考试的变化，近日广东再现本土疫情，惠州也进入了强降水集中期。这些都对“新高考”的保障服务工作带来新挑战。当前，惠州把高考作为全市教育系统最重要工作，全力以赴做好疫情防控、考务组织等工作。

8.5万名参考人员将进行核酸检测

今年是广东“新高考”落地首年，考试时间从往年2天调整为3天，将在6月7日至9日举行。高考期间，惠州全市将设25个考点，33539名考生报名参加高考，4339名考试工作人员参与考务工作。

在考点安排方面，惠州市直学校设10个考点，其中惠州中学为今年新增考点，惠东县、惠阳区、博罗县各4个，仲恺区、大亚湾区、龙门县各1个。根据安排，6月10日至11日，惠州将在现有的25个考点继续组织普通高中学业水平合格性考试（高二学业考），共35201名考生参考。

近日广东再现本土疫情，不断变化的疫情引发不少考生和家长担忧。今年高考考场有什么样的防控措施？惠州市教育考试中心相关负责人介绍，惠州严格落实省、市有关高考疫情防控的要求，25个考点均配备了卫健副主考，各考点已全部开展了一次应急演练。

据介绍，目前惠州全市4339名考试工作人员，适宜接种人数4086人，均已完成接种，接种率100%，不宜接种的人员将在考前提供核酸检测阴性证明。根据安排，5月31日—6月5日期间，惠州还将组织全市考生（含高考和合格性考试考生）和考务工作人员共计8.5万人开展1次核酸检测。

5月24日起，惠州市华罗庚中学高三学生小陈每天都会进行体温检测，并交由班主任上报在手机上打卡，这一健康监测将持续到高考。此前一天，惠州市教育局印发了《关于加强高（中）考前后全市学校疫情防控和校园安全工作的通知》，从健康监测、疫苗接种等10个方面部署高（中）考考务方面的工作。

目前，惠州全市考生和考试工作人员已注册粤康码，并实行考前14天（5月24日起）连续健康监测，监测结果均为正常。惠州市教育局相关负责人表示，接下来还将加强与卫健部门协同，联合开展考点卫生防疫专项督查和考试工作人员防疫知识培训，进一步完善高考疫情防控工作预案，确保考试健康、平安。

多部门联手为考生提供“点对点”服务

在总结往年备考工作的基础上，惠州市教育局今年“清单式”精准提醒考务和备考注意事项。该局制定印发《考务易错点清单》《考点学校工作清单》《考生学校工作清单》《考生提醒清单》等4张清单，印发了《惠州市2021年高考和中考极端天气等安全突发事件应急处置预案》，为各校各考点提供精准辅导和服务。目前，惠州全市25个考点的主考、考务主任的考务专题培训全覆盖。

高考不仅是学校的大事，也是社会关注的热点。为全方位保障高考各项工作有序进行，5月中旬惠州市教育局联合了公安、保密等部门对25个考点的环境综合整治和考前准备工作开展专项检查。目前，全市所有考点、考场已落实空调、高清视频监控、人脸识别身份验证等7个百分之百全覆盖。

据统计，惠州共有走考考生1800人，涉及15个考点，42辆大巴车及司机，惠州市教育局已协调公安部门对涉考的42辆大巴车及司机情况进行排查，为接送车辆做好交通引导，规划赴考路线，确保考生及时、安全赴考。惠州市教育考试中心相关负责人表示，接下来将继续与公安、卫健等部门联系协调，为考生提供交通、用餐、住宿等方面的综合保障。

今年，惠州市教育局将继续与各部门携手，为高考保驾护航。交警为考试期间考点学校周边交通组织提供保障，落实“一大巴一交警引导车”；供电部门落实“一考点一应急供电车”；教育、卫健部门联合开展考点卫生防疫专项督查、考试工作人员防疫知识培训，落实“一考点一卫健副主考”；公安户政部门为考生提供临时身份证办理服务，落实“一考点一服务区”；工信部门监控异常无线电信号，防范和打击非法利用无线电设备作弊等行为，落实“点点屏蔽”；环保部门开展考点周边施工作业噪音和废气排放整治，落实“点点安静”；网络监管部门加强互联网监控，清除负面舆情，落实舆情“点点全程”监控。

■相关

高考防疫热点问答

临近高考，考场中的疫情防控工作备受关注。惠州市教育局相关负责人表示，惠州将按照省、市有关高考疫情防控工作的要求，细致部署落实。结合近日广东省招生委员会下发《关于做好广东省2021年普通高校招生工作的通知》，南方日报记者梳理出部分热点问题，为广大师生家长提供参考。

问：高考期间考生需要佩戴口罩吗？

答：考生进入考场前宜用速干手消毒剂进行手消毒或者洗手。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；非低风险地区、备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。

问：发现可疑症状者，如何处置？

答：如果考试期间发现有可疑症状者，由医疗卫生专业人员进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，须安排在备用隔离考场考试。临时出现体温异常的考生，可根据医疗卫生专业人员指引，先在临时观察区进行复核评估后作下一步处置。发热考生凭准考证、身份证和核酸检测阴性证明等材料，经卫生专业人员评估后，具备条件的，由专人引导前往备用隔离考场。

问：考生体温达到（或超过）37.3℃，能参加高考吗？

答：参照去年的经验做法，今年惠州各考点也将按要求设置一定数量的备用隔离考场。体温达到（或超过）37.3℃的发热考生被安排在备用隔离考场参加考试。

其中，确诊病例、核酸检测阳性的考生，经卫健部门、医疗机构专业评估可参加考试的，安排在符合考试条件的医疗救治场所考试；密切接触者、密接的密接考生，经卫健部门、医疗机构专业评估可参加考试的考生，提供考前2天的核酸检测阴性证明，安排在隔离考点考试；中高风险地区的非密切接触者以及低风险地区粤康码为红码的考生，经卫健部门、医疗机构专业评估可参加考试的考生，提供考前2天的核酸检测阴性证明，安排在隔离考场参加考试。