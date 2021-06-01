营建创新生态 西交利物浦大学未来教育试验田落户粤港澳大湾区

5月31日，西浦创教院（大湾区）暨西浦3.0大湾区示范园（南沙）在广州成立。

5月31日，西浦创教院（大湾区）暨西浦3.0大湾区示范园（南沙）在广州成立。西浦创教院（大湾区）由西交利物浦大学（以下简称“西浦”）与广州南沙经济技术开发区管理委员会联合共建，致力于营造兴趣驱动、终身学习、企业研发和行业升级的教育与创新生态，助力粤港澳大湾区建设国际科技创新中心。

在穗苏双城连线启动仪式上，西浦创教院（大湾区）发布首期四大建设项目，即西浦未来教育学院（大湾区）、西浦和谐创新生态研究院（大湾区）、西浦现代产业研究院（大湾区）、西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）。

据悉，西浦创教院（大湾区）致力于营造终身学习与创新创业生态，将整合大学、政府、企业资源，构建学习超市、技术中心、导师中心、大师群落、创客/极客乐园和产业集群六大生态平台，最终形成一个高度融合的教育、产业和创新生态。

广州南沙开发区管委会副主任潘玉璋，广州南沙区副区长阮晓红，科技部高新技术司特聘专家劳永革，西浦现代产业研究院（大湾区）执行院长田鹍等嘉宾在广州出席了启动仪式。

西浦执行校长席酉民教授，西浦党委书记、副校长钞秋玲教授，西浦副校长Chris Harris教授，西浦副校长丁忆民博士，西浦创业家学院（太仓）副校长Stuart Perrin教授，西浦未来教育学院（大湾区）院长张晓军博士，西浦和谐创新生态研究院（大湾区）院长刘鹏博士，西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）执行院长王志涛，西浦创教院（大湾区）执行院长高镇光博士等嘉宾，分别在苏州和香港以线上形式参加了启动仪式。

打破时空局限 擘画未来教育和大学蓝图

席酉民校长在启动仪式上表示：“粤港澳大湾区以打造具有全球影响力的国际科技创新中心作为主攻方向，《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出了构建协同创新共同体、打造科技创新平台、优化创新环境等实施路径。大湾区更高水平的发展与西浦3.0模式营造教育、研究、创新、创业生态的战略目标高度契合，因此西浦要走进粤港澳大湾区，撬动各方资源，助力粤港澳大湾区建设全球科技创新高地。”

广州南沙开发区管委会副主任潘玉璋在启动仪式上表示，西浦的办学理念与时俱进，西浦3.0大湾区示范园（南沙）将成为广州南沙建设粤港澳重大合作平台的助推器。

成立前十年，西浦通过其国际化的学术环境、独特定位优势、先进的教育理念、研究导向型的教学和学习，已经搭建了涵盖理、工、管、文、艺等多个学科集群，形成了高质量国际化专业精英的培养模式，被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。

近年来，西浦前瞻未来社会对人才的需求持续创新，于2017年启动2.0模式，联合企业资源、创建行业导向的融合式教育，在苏州市太仓建设的融合式教育基地——西浦创业家学院（太仓）即将在2022年9月投入使用。2020年以来，西浦持续升级开启3.0模式，在强化产教研深度融合的基础上，抓住地方和区域产业升级的历史机遇，相继成立西浦慧湖药学院、西浦-集萃学院、未来教育学院、影视与创意科技学院，其支持线上线下、终身学习的西浦学习超市亦已全球上线。

“西浦3.0模式要进一步开放大学的边界、融入社会，发挥大学粘合剂和发酵剂的作用，撬动多方资源，营造教育、研究、创新和创业的新生态，探索未来大学扁平化、多元化、网络化、分布式的新形态。”席酉民校长说，“西浦创教院（大湾区）不仅是西浦3.0模式的试验田，更要成为西浦3.0的示范区。”

大学撬动资源 营建大湾区终身学习与创新创业新生态

两年前，全球知识产权生态系统平台IPwe与西浦结缘，随着双方了解和合作的逐步深入，此次IPwe随西浦南下，共建西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）。

该院执行院长、IPwe中国公司总裁王志涛看来，西浦是非常优质的合作伙伴。他介绍说：“作为一家知识产权运营互联网平台型企业，历经21年持续研发，IPwe构建了一个围绕专利价值挖掘与评估、分级分类、转化和运用等核心解决方案的数字化基础设施，因此IPwe能第一时间发现前沿技术和创新企业。西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）通过西浦3.0创造出的生态模式，既可以和高校、科研院所合作，打通前沿技术从实验室到市场的转化环节，也可以帮助当地政府，引入符合粤港澳大湾区发展重点的创新企业。”

在西浦的3.0模式下，大学不仅为大湾区注入生态建设的外部资源，更大的期待是发挥粘合剂和发酵剂的作用，促进当地资源的整合提升。

在西浦未来教育学院（大湾区）院长张晓军博士看来，他们最核心的优势和竞争力来源于西浦的理念和模式。“这是真正四两拨千斤的东西。”他说。

张晓军博士亦坦言，即使有先进的理念，要把模式跑出来、要孵化一个生态仍然是一个极为艰巨的任务，但他并不认为这是一个无法完成的任务。“西浦的教育探索经历了1.0模式、2.0模式、现在进化到3.0的形态，我们一路摸爬滚打、不断试错，积累了相当丰富的经验，这给予了我们足够的底气。”

他介绍，西浦未来教育学院（大湾区）将陆续与当地的教育资源方开展务实合作，通过基地示范、师资发展和教育教学研究，为当地营建一种终身学习、兴趣导向、支持创新创业的教育生态。

据悉，西浦创教院（大湾区）首批引入的学位教育项目包括国际化教育硕士、儿童发展与家庭教育学硕士、运营与供应链管理硕士等。

“与传统的线下或在线学位教育不同，这些学习者将获得并享有西浦学习超市的支持和资源，成为西浦学习生态的成员。”西浦学习超市主任毕新博士说。

西浦学习超市于5月22日全球上线，是西浦倾力打造的线上线下结合的教育平台。它以“终身学习”和“个性化兴趣导向学习”为理念，在全球范围内整合优质教育资源和课程内容，为学习者提供数智化时代的学习资源和支持。

“随着西浦3.0模式的迅速发展，西浦学习超市也将开展线下学习社区的建设和布局，以线上资源和线下学习中心空间为支撑，组织和构建学习者和研究者社区。”他说。

在首期项目中还包括西浦和谐创新生态研究院（大湾区）和西浦现代产业研究院（大湾区），前者将聚焦于应用和谐管理理论，研究创新生态建设、赋能行业精英和领导者成长、聚集专家学者与创业导师；后者则侧重创新创业，引进港澳青年来粤创业，促进三地青年创新创业交流，搭建创业导师联盟，为创业青年提供指导，建设和发展创新港和创客空间以及提供产业政策咨询服务。

“推进粤港澳大湾区建设，需加强产学研深度融合。围绕该发展方向，在西浦创教院（大湾区）这个平台上，西浦未来教育学院（大湾区）、西浦和谐创新生态研究院（大湾区）、西浦现代产业研究院（大湾区）、西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）研究院将发挥各自资源优势，整合与粤港澳大湾区产业重点相契合的企业和科研平台，引入创新孵化器，提供知识产权、人才培训、政策咨询等专业服务，推动科技成果转化，共同构建‘教研产社融合’的生态圈。”西浦现代产业研究院（大湾区）执行院长田鹍总结说。

西浦创教院（大湾区）启动周系列活动于5月25日开始持续一周，期间在广州、苏州、香港分别举办多个线上线下活动，包括西浦现代产业研究院（大湾区）与香港管理专业协会合办得“健康大湾区，医疗新机遇”粤港澳大湾区医疗论坛，西浦和谐创新生态研究院（大湾区）与AMT集团合办得“首届中国产业创新生态论坛”，西浦-IPwe知识产权研究院（大湾区）举办得“首届大湾区国际知识产权与技术转移峰会”等。

【通讯员】张蔚、寇博、石露芸