2021年高考后可以选择复读吗？

关于高考复读的政策和风险。

又到一年一度的高考季，不管是家长还是考生，都进入了紧张的备考中，但就算准备得再充分，在这千军万马过独木桥的残酷高考中，每年都会有很多的同学艰苦耕耘十二载，却没有收获自己想要的成功。以往有部分考生没有考上自己喜欢的学校，都会考虑复读，但今年是高考改革第一年，政策变化，加上各种网络消息充斥着，许多家长、学生心中都有不少疑惑：“今年还可以复读吗？我适合复读吗？复读风险大吗？”。下面，卓越高四学校的老师为复读的同学们提供建议，带着大家一起来了解关于高考复读的政策和风险。

2021年高考后考生还可以复读吗？

根据广东省教育考试院发布的《广东省人民政府关于印发广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕42号）文件可以看出，并没有提到往届考生不能参加高考，相反，文件明确表示往届毕业生、社会人员持报名材料即可到市县招生考试机构指定的报名点办理报考手续。该相关政策，目前仍然每年如常执行，暂未有改变，因此，考虑复读的学生们，大可以放心。

复读风险到底大不大？

相比于应届高考生，复读生所需要承担的压力更大，耗费的精力也将更多，大家会担心也是人之常情，但是如果能进入一所好的学校复读，那么这些担心，也是可以有办法解决的。为此，记者采访了卓越高四学校的老师，为广大想要复读的同学们提供建议。

如何选择复读学校？

如果你想选择复读，却又不知道如何指定自己的复习计划？应该针对哪些重点？这时你需要有经验的老师和一套适合复读生的教学体系来助力了。据了解，像卓越高四学校，他们有一支多年高考毕业班教学经验的师资团队，他们也会分享很多不一样的学习方法和备考技巧。学校还研发了一套符合复读生学习需求的课程体系和各种教辅资料，采用了AIPT科技赋能精准教学体系，能实时分析每个学生的知识掌握程度、考试情况预估等，老师能及时了解不同学生的强弱项在哪，可以更有针对性地辅导学生。这对提升复读生的备考效率特别有帮助。

想改变现状却又难以自律，如何调节？

专家指出，其实很多高三学生成绩不稳定，并不是因为自己真的资质差或者不好学，更多的是，在重重压力下，由于焦虑，烦躁的情绪影响，出现了注意力不集中，浮躁刷题的情况。个别学生可能因为不懂得如何舒缓压力而怠慢了学习，甚至是沉迷电子游戏等。如果你是这种情况，担心今年高考未必能被心仪大学录取，又迷茫不知如何改变现状，那么你可以考虑选择复读。提前了解也没有坏处，只是给自己多一种选择。

如果因为心态未能及时调整好或不够自律而影响了考试的发挥，说明你不适合麻木刷题和24小时不停地学习，而是需要一个严谨管理，又能劳逸结合的学习环境给来助力。以卓越高四学校为例，他们是全封闭式管理，保证学生在校学习期间是远离电子产品，减少了很多外界不必要的干扰。学校还有“生命成长体系”，通过各种主题的心能活动，可以帮助学生持续保持学习源动力，及时舒缓学习压力，让备考的状态变得更好。学校还有心理老师提供一对一的咨询辅导，帮助学生在备考过程种可以更加快乐、健康和轻松。

总而言之，一个良好的学习环境、高效的课程体系、优秀的师资力量等都是帮助考生们冲刺高考的重要因素。大家一定要提前做好自己的升学计划，也可以提前了解不同的大学或复读学校。

不过，高考并不是一次就定局，考生们现在要加油备考，如果想冲刺更高的学府，考完还有复读这条路给你兜底。所以大家尽管放心去冲吧！