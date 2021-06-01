新高考试题增强开放性灵活性

距离高考还有9天时间。28日，广东省招生委员会下发《关于做好广东省2021年普通高校招生工作的通知》（下称《通知》），明确要求做好考生和考务人员日常体温测量和身体健康状况监测，每个考点配备防疫副主考，并规范设置必要的隔离考场、隔离设施，配备充足的防疫物资。

距离高考还有9天时间。28日，广东省招生委员会下发《关于做好广东省2021年普通高校招生工作的通知》（下称《通知》），明确要求做好考生和考务人员日常体温测量和身体健康状况监测，每个考点配备防疫副主考，并规范设置必要的隔离考场、隔离设施，配备充足的防疫物资。

考试时间从2天调整为3天

今年是广东新高考落地首年。《通知》明确，考试时间从往年2天调整为3天，将在6月7日至9日举行。

今年广东新高考由3门全国统一高考科目和3门省普通高中学业水平选择性考试科目组成，实行“3+1+2”考试模式。艺体类考生还需加考相应专业术科考试。全国统一高考考试科目包括语文、数学、外语3门科目，使用全国卷，由教育部考试中心统一命题。

3门广东省普通高中学业水平选择性考试科目，由考生在物理、历史2门科目中自主选择1门，在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中自主选择2门组成（简称“四选二”）。广东省普通高中学业水平选择性考试科目由广东自主命题。

《通知》提出，新高考命题继续坚持立德树人，加强对学生德智体美劳全面发展的考查和引导。继续优化情景设计，增强试题开放性、灵活性，充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。

普通类分物理历史两类划线

新高考怎么划定分数线？《通知》透露，普通类分物理、历史两类分开划线；艺体类不分物理、历史，按计划类别统一划线。

其中，普通类的本、专科批次录取控制分数线按照普通类（物理）、普通类（历史）本、专科招生计划的一定比例，结合生源情况分别划定。

艺体类的本、专科录取控制分数线依据考生文化分、专业分等因素，结合生源情况综合考虑，分不同专业类别，分别划定音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、体育类文化分、专业分两条分数线。

划定特殊类型招生录取控制线，按照普通类（物理）、普通类（历史），参照往年文理科类本一批次院校招生计划比例划定。主要用于高校专项计划、高水平艺术团、综合评价等特殊类型以及其他有相应文化成绩要求的院校（专业）招生录取参考。

划定高水平运动队录取最低控制分数线，对少数体育测试成绩特别突出的考生，录取分数线不低于单独划定的高水平运动队录取控制分数线的65%。

以院校专业组为投档单位

今年广东在提前批军检类、非军检类，教师、卫生专项计划，普通类（物理、历史），艺体统考类实行平行志愿投档录取。不过，提前批艺术统考+校考、统考合格、校考类院校（专业）暂不实行平行志愿，仍实行顺序志愿投档录取。

平行志愿投档录取，是指在某个规定的录取批次中，允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校专业组志愿，按照“分数优先、遵循志愿”的原则，根据考生高考成绩高低排序和院校专业组志愿先后顺序投档，投出档案均视为第一志愿，由高校择优录取。

《通知》提出，本科和专科录取批次普通类（物理、历史）均设1个平行志愿组，分别设置45个院校专业组志愿数，每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。艺体类统考设1个平行志愿组，设20个院校专业组志愿，每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

高考评卷结束后，按普通类（物理）、普通类（历史）、艺体类（分体育类、音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类）及考生成绩总分从高到低排序，并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生，排序时以统考科目成绩总分加照顾加分合成分值后参与排序。

平行志愿投档分预投档和正式投档

今年高考平行志愿投档分预投档和正式投档。预投档只提供生源基本情况，正式投档为高校提供考生电子档案。

《通知》明确，省招生办公室按既定投档原则可进行两次预投档。第一次预投档为高校提供本校的生源基本情况，高校据此决定是否增加招生计划，并及时向省招生办公室反馈投档要求（招生章程要求的术科成绩等）；省招生办公室根据高校反馈的意见，调整招生计划，进行第二次预投档，供各招生院校最终确定招生计划。第一次预投档比例为1：1.05。

预投档后，高校须在正式投档前确定招生计划，并上报省招生办公室。反馈增加计划的高校，省招生办公室正式投档时按增加计划后的计划数1∶1比例投档。各批次院校志愿录取结束后，省招生办公室视情况公布未完成招生计划的院校专业缺额情况及填报征集志愿的资格线，面向未被录取的当批次资格线上考生征集志愿录取。