“高考在即，我能为孩子们做些什么？”

听听过来人的故事。

高考在即，父母能为孩子们做些什么？也许只有经历过的孩子们才更清楚。日前，中山大学招生办发起了一个活动：“那年高考，父母为你做过的最棒的事是什么呢？”听听中大学子的回忆吧：

他们对我说：高考也没那么重要

我爸妈来送饭，对我说高考考不好也没什么，人生还很长。其实我爸对我的学习一直很重视，对高考更是很重视，但是他当时对我说得很真诚，让我觉得高考也没有那么重要，我很感动。当时班主任组织还了每位家长给孩子拍加油视频，我爸妈拍得很认真也很魔性哈哈哈，缓解了我的紧张情绪。

——中大岭南学院 杜安生

毕业于中山纪念中学

诶？我真的快高考了？

高考前最后一个月，我从住校改为走读，每天早起晚睡接送，父母很辛苦。父母不再过问成绩，不会否定努力，不再施加压力，会问今天吃了什么？会问今天有没有什么有趣的事？处处是关心，却从不言明。即便我焦虑，父母总会表现得很轻松。这种态度是我爸妈对我做过最正确的事。在这种氛围里，我会主动聊起我的学习，我的成绩，以及我的梦想。

——中大中山医学院 石梦瑶

毕业于河南省禹州市高级中学

你们的信任是照亮我的光

高考前一个月，我爸妈做过最棒的事就是无条件地相信我。当时我的成绩有些不稳，但是爸妈从未问我是否对高考有把握，是否想过最后的结果，他们只是静默地在背后支持我，相信我能够处理好一切。我不用担心爸妈会担心我，我可以专心地处理自己的学习问题而无后顾之虑。谢谢他们对我的信任。

——中大法学院 陈蜜蜜

毕业于广东省河源中学

被他们爱着，我就有冲刺的洪荒之力

父母的关心和支持永远是最棒的事情！他们全心全意为我营造良好的生活环境，每晚回家都为我煲上大补汤，周周不重样，那时我觉得自己是最幸福的考生。每晚母亲会悄悄推开我的门，叮嘱我早点休息。最后一个月我们每周都会有一场热身考试，几次考试的结果不都呈指数型上升，我也会因为成绩的不稳定而担忧，父母说，心态稳住，不要慌！他们一直对我充满信心！

——中大国际关系学院 朱奕霏

毕业于四川绵阳东辰国际中学

不妨让我们走会神？

去年这个时候，每周两次的模拟考试总会让我的心情起伏不定，并且我所在的班级竞争比较激烈，班中有很多理科很好的同学，无形的对比总会滋生我的一些消极情绪。临近高考的时候，我的爸爸来学校这边陪我，每晚放学我们俩一起散步回家，在路上会一起听人民日报评论，一起谈论评论中的事情。可能是有效地分散了我的注意力吧，不再只盯着分数闷闷不乐，最终心态平和地度过了最后的冲刺期。此外，那段时间简直是我这位榴莲忠粉的狂欢，每天都能吃到榴莲的日子太幸福啦！

——中大公共卫生学院 张苇林

毕业于郑州市第一中学

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