保障毕业生高质量就业

2021年全国普通高校毕业生909万，再创历史新高。教育部会同有关部门，千方百计拓展市场性就业岗位的同时，全力开发落实政策性就业岗位，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

据新华社北京5月30日电 2021年全国普通高校毕业生909万，再创历史新高。教育部会同有关部门，千方百计拓展市场性就业岗位的同时，全力开发落实政策性就业岗位，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

稳定公共部门和国企岗位

政府机关、事业单位和国有企业在稳就业方面发挥着重要作用。2021年以来，教育部会同有关部门进一步完善政策措施，在2020年扩大各类政策性岗位规模的基础上，继续保持公务员、中小学幼儿园等招录规模基本稳定。

日前，人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅联合印发《关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》，要求各地统筹高校毕业生就业和教师招聘，摸清岗位需求并重点补充紧缺学科教师，科学合理设置招聘条件，创新教师招聘办法，吸纳更多高校毕业生从教，加强教师队伍建设。

为给高校毕业生提供更多优质岗位和指导，教育部会同国资委等举办“国聘行动”第二季活动，线上推出岗位发布、网络招聘宣讲、就业创业培训指导等内容和服务，线下国企领导及行业顶尖人物走到大学毕业生身边。国有企业已累计为高校毕业生提供岗位63.2万个。

此外，为促进高校毕业生就业，今年，中组部、国家公务员局要求稳定公务员招录规模，并将考录时间提前约2个月，全部招录工作7月将基本完成。

引导学生走向基层和军营

基层是高校毕业生成长的重要平台。做好基层就业工作对于促进人才向基层一线流动、推动基层高质量发展具有重要意义。

2021年，教育部会同有关部门组织实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，预计招募8.4万人；配合中央有关部门实施“三支一扶”计划、“西部计划”等高校毕业生基层服务项目，积极引导鼓励高校毕业生到基层就业创业。

各地各高校也加大基层就业教育引导和支持保障力度，带动更多毕业生到基层和一线就业。以中国石油大学（北京）克拉玛依校区为例，2021年670名毕业生中，已有201人选择西部基层就业。更广泛的数据显示，近3年来，全国高校毕业生到地市级及以下就业比例约70％，到中西部就业比例约60％。

为动员和支持更多有志青年到军营建功立业，教育部会同中央军委国防动员部，健全包括优先征集、学费资助、考研加分、就业服务等大学生入伍优惠政策，完善覆盖征兵咨询、网上报名、体检政考、学籍管理等多方面综合服务，强有力推进大学生征兵工作。

教育部有关负责同志介绍，2021年是实施一年两次征兵的开局之年。教育部进一步扩大“退役大学生士兵”专项研究生招生规模，研究制定高职（专科）毕业生免试入读普通本科优惠政策，会同中央军委国防动员部，综合衡量大学生所学专业和部队需求，促进精准征集、人岗匹配，更好发挥人才效益。