广深高考照旧 考生须测核酸

广州市教育局、佛山市教育局发布通知，明确5月31日至6月11日期间普通高中学校高一、高二年级学生暂停线下教学，进行居家线上学习。

5月30日，广州市教育局发布《关于全力保障广州市平安高考的温馨提示》。同日，深圳召开发布会明确今年高考时间不变。广州要求各区统筹做好高三师生员工核酸检测，分别在5月31日和6月3日前完成2次核酸检测。深圳要求，考生需出具考前7天内的核酸检测阴性证明方可参加考试。

广州市教育局、佛山市教育局发布通知，明确5月31日至6月11日期间普通高中学校高一、高二年级学生暂停线下教学，进行居家线上学习。

广佛高一高二学生开展线上学习

今年是广东新高考的第一年，广州有54900名考生报名参加高考。30日，广州市教育局发布《关于全力保障广州市平安高考的温馨提示》，提出从5月31日至高考结束，有住宿条件可实现封闭备考的学校，高三住宿生、教师及学校员工实施在校住宿封闭备考；原走读生可自愿选择在校住宿封闭备考或居家开展线上备考，鼓励走读生选择在校住宿封闭备考。无法提供住宿或无法实现封闭备考学校的高三学生或无法住校的考生，须严格居家开展线上备考，考前不返校（除按规定要求熟悉考点环境外），并做好个人防护，避免聚集和外出。考务人员原则上实行集中封闭管理。

从5月31日至6月11日，全市普通高中学校高一、高二年级学生暂停线下教学，进行居家线上学习。

广州市教育局明确，原定6月10日至11日举行的普通高中学业水平合格性考试，高中阶段二年级学生暂不参加，考试时间与具体安排另行通知；高三考生和社会考生因本届高考录取需要的，按原计划仍在6月10日至11日参加考试，具体安排另行通知。

30日晚，深圳市召开新冠疫情防控新闻发布会。笔者从会上获悉，今年高考期间，深圳考生需出具考前7天内的核酸检测阴性证明，方可参加考试。同时，在高考结束前，对高三住宿考生实行封闭管理。

深圳市教育局副局长王水发表示，今年高考照常举行，深圳将以不低于去年的防疫标准，全力以赴做好考试疫情防控工作。深圳将严把考前师生健康防线，全体考生和考务人员实施考前14天100%健康监测，考前7天100%进行核酸检测，考务人员还要完成100%接种疫苗。

同日，佛山市教育局发布《关于做好高考期间普通高中高一、高二年级线上教学工作的紧急通知》。佛山将于5月31日至6月11日期间组织实施普通高中高一、高二年级线上教学，返校工作安排另行通知。其他小学和初中（中职）年级照常返校。

佛山市教育局要求，学校要根据线上学习的特点，合理安排学生学习时间和休息时间，做到劳逸结合，保障学生身心健康。在线教学面向全体学生，对不具备参与线上教学条件的学生，实行“一生一策”，及时为学生提供个性化辅导，确保服务覆盖到每一名学生。

广州高考生回校开展核酸检测

广州要求，各区统筹做好高三师生员工核酸检测，分别在5月31日和6月3日前完成2次核酸检测，并建立快速检测通道，确保在样本送检后6小时内出具核酸检测结果。为了方便高三考生，5月30日，广州市海珠、黄埔、越秀等区安排高考相关学生、教职工等回本校进行核酸检测。

30日下午，笔者在广州市第五中学（下称“五中”）看到，教职工按指示排成多条队伍，间隔1米距离，有序开展核酸检测。15时许，在教职工完成检测后，高三级学生在老师的指引下来到核酸检测点进行检测。

五中相关负责人介绍，从31日起，学校将安排高一、高二年级学生在家进行网课学习，高三学生原则上进行封闭管理，全部在校住宿，直到高考结束。

海珠区教育局相关负责人介绍，为保障高考顺利，30日下午，该局组织辖内学校高三涉高考师生、工作人员回校进行核酸检测，共11所学校约6000人接受检测；30日晚还组织了海珠区教育系统疫苗接种专场。

广州多个区也对学生核酸检测作出专门安排。

在黄埔区，广州市第八十六中学、广州市玉岩中学、广州科学城中学等学校也于30日在校内对学生和教职工开展了核酸检测。

天河区多所中学于30日下午安排全体高三涉高考的学生、老师、工作人员回本校检测核酸，保障高考正常进行。

笔者从越秀区多所中小学了解到，越秀区将于5月31日至6月1日组织安排学校专场核酸检测，家长无须带学生、幼儿参与街道组织的核酸检测，可等候越秀区教育局统一安排。