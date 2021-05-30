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广州市黄埔区光远小学：红棉立品，光远立人

2021-05-30 09:27 来源：南方日报
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　　老校名片

　　学校：广州市黄埔区光远小学

　　创办时间：1915年

　　地址：广州市黄埔区云埔街刘村光远路47号

　　校训：求真、崇善、尚美、至上

　　在广州市黄埔区光远小学的校门口，矗立着一棵高耸笔直的木棉树，守护着这所历经百年沧桑的学校。而光远小学也像这棵木棉树一般，成为来自五湖四海的学子的港湾。

　　“我们打造了‘红棉立品，光远立人’的‘双立教育’办学特色。” 光远小学校长王雪辉说，学校用红棉文化培养孩子，坚持办更好的教育，让学生做最好的自己。

　　从祠堂校舍到广东省义务教育标准化学校

　　1915年9月，光远小学的前身——光远学校始创于“刘氏宗祠”，毕业于黄埔军校的刘村人刘锡威担任第一任校董兼校长。

　　新中国成立后，光远学校易名刘村学校。1984年9月，刘村学校结束了八年制学校初中办学的使命，成为完全小学，更名为广州市白云区刘村小学，附设华甫小学、荷南小学、双井小学和洋城小学4个分教点。1987年6月，广州市白云区刘村小学搬迁到现址，结束了72年的“祠堂”校舍教学。

　　2003年5月，广州市白云区刘村小学从广州市白云区划入广州开发区管辖，更名为广州经济技术开发区刘村小学；2005年9月划入萝岗区管辖，更名为广州市萝岗区刘村小学；2015年9月合并到黄埔区管辖，更名为广州市黄埔区光远小学。

　　“2008年6月和2010年7月，萝岗区政府先后投资2100多万元和700多万元对学校进行了两期的改扩建工程，办学条件实现质的飞跃。”王雪辉说，学校改造了教学区、办公区和运动区，新建了立品楼、立学楼、立艺楼和田径运动场，先后完成了校园绿化工程、信息化工程和校园文化工程等建设，校容校貌焕然一新。

　　近年来，学校还先后建起了多功能电教室、音乐教室、美术教室、篮球场等专用场室。20间教学课室均使用先进教学平台，班班通网络。

　　目前，光远小学占地17066平方米，校舍建筑面积10105平方米，能提供1080个优质学位。学校现有教学班20个，在校学生837人，在岗教师48人，教师学历达标率100%。

　　1965年入读刘村学校（光远小学前身）的校友陈炳洪经常会回母校看看，见证了光远小学的发展变化。陈炳洪回忆，当年他读书时还是在祠堂学习，整个“学校”只有6个班，虽然学习条件比较艰苦，但是老师们非常认真负责，同学团结友爱，让他度过了快乐的学习时光。“现在学校发展得越来越好，孩子们的学习条件大大改善，很幸福。”陈炳洪说。

　　多年来，光远小学秉持着双立教育的办学特色。在教育教学实践中逐步形成“立品、立学、立身、立艺、立己、立行”为框架的育人体系。立德树人，立学怡品，立艺修身，立身行己，在立品中成长，在成长中立人。

　　在双立教育的引领下，近年来，光远小学先后被评为“广东省义务教育标准化学校”“广州市绿色学校”“全国英语报刊教学实验学校”“北京师范大学攀登英语实验学校”。历年来全校师生有数千人次在省市区比赛中获奖，师生的素质逐年提高。

编辑： 罗予岐

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