广州市真光学校：传承百年传统，培育优良品行

经过149年的发展，如今共有7所学校以真光为名，坐落在广州市越秀区长堤大马路上的广州市真光学校，便是其中一所。

老校名片

学校：广州市真光学校

创办时间：1872年

地址：广州市越秀区长堤大马路348号

校训：尔乃世之光

1872年，美国人那夏理在广州沙基金利埠（现六二三路容安街）创办真光书院。

经过149年的发展，如今共有7所学校以真光为名，坐落在广州市越秀区长堤大马路上的广州市真光学校，便是其中一所。

学校下设小学部与初中部，是一所公办九年一贯制学校，践行“德爱行美 为世之光”办学理念，通过真课堂、真课程、真发展、真关爱、真引领、真成长等六“真”路径，开展“世之光教育”，打造学校 “世之光文化特色”。

“新时代赋予了真光学校新使命，真光人将继承心和行美的优良做法，发扬德爱行美的优良传统，拼搏奋斗砥砺前行，让新时代世之光教育托起真光学校的新发展，把学校打造成为区域内办学质量有口碑、有影响的学校。” 校长刘永刚说。

百年老校将传统文化发扬光大

在真光学校的校园内，掩藏着两所百年历史的古建筑——豫章书院和潮州会馆。它们曾是广东各县罗姓族人子弟和广东潮州八县子弟到省城广州参加科举考试的邸舍。这两座古建筑除了有很高的建筑艺术价值外，更凝聚着中国古代重视文化、科举报国的学子情怀。

其中，“豫章书院”四个笔力雄健的楷书石刻大字的作者为晚清重臣李鸿章。1924年，豫章书院还曾作为中国共产党领导广州沙面洋务工人大罢工的指挥部。

而潮州会馆则是孙中山先生1912年发表演讲的地方。这两座古色古香的百年建筑，所承载的历史内涵，成为学校进行传统教育与红色教育的“活化石”。

走在真光学校校园内，女生身穿的旗袍与男生穿着的中山装分外亮眼，引人注目。翻开老照片，可以看到当年真光学校的女生无一不身着旗袍。如今，跨越百年，真光学校依然保持着女生旗袍校服的传统。

真光学校将深蓝色中山装定为男生校服，也有历史的渊源。1912年5月，孙中山先生在真光校园的古建筑潮州八邑会馆礼亭下发表了振奋国人的演讲，勉励国人勇担责任，以使“将来中国自然日臻强盛，与列强相抗衡于地球上”。

除了特色的校服外，为了更好培育学生良好的精气神，将外在的形转化为内在的魂，真光学校还开发了系列校本课程，让学生在校服课程的学习中浸染人文，熏陶气韵。

“抬头挺胸，双手自然下垂，掌心向内，交叉叠放于小腹前”“不对，再来一次，注意力集中点。”礼仪课上，导师不断向初一班女生们重复地讲解仪态姿态。

2016年4月，真光学校启动女子书院，每个星期三上课，除了要求女生们在上课当日一定要穿传统旗袍。学校还将包括醒狮、鸡公榄、茶艺、剪纸、满洲窗制作、广式戏服、汉服、广式宫灯等在内的传统广府文化工艺纳入学生们的必修课程。同时，学校还聘请了多位广府文化名人组建导师团，致力将女学生们培养为具有“礼、乐、静、美”的有独立精神、自由思想、审美情趣、生存技能的新广府现代智慧女性。

与此相对应，学校还成立了中山少年学堂，开发了“中山精神”系列课程，意在培养有家国情怀、血性担当的真光少年。在《游长堤·觅中山足迹》课程中，学生们走进学校所在的长堤社区，去寻觅孙中山先生在此留下的革命旧址与革命故事，让学生在行走的过程中了解孙中山先生与广州结下的不解之缘。