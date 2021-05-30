广州市第十三中学：根植千年文脉，培育“忠善”新人

夏日的午后，在广州市第十三中学（下称“十三中”）高中部的一处小广场上，同学们正趁着午休时间打羽毛球、踢毽子，好不热闹。而这正是百年学府的生机所在。

老校名片

学校：广州市第十三中学

创办时间：1902年

地址：广州市文德北路83号（高中部）；广州市北京路禺山路14号（初中部）

校训：为国力学

夏日的午后，在广州市第十三中学（下称“十三中”）高中部的一处小广场上，同学们正趁着午休时间打羽毛球、踢毽子，好不热闹。而这正是百年学府的生机所在。

十三中始建于1902年，前身是私立教忠学堂，康有为曾任学校的第一任教员，而中国民主革命家朱执信是该校的第一届学生。一个多世纪以来，十三中几经风雨，现已成为一间拥有高中部和初中部两个校区、近1700名学生的“广东省一级学校”。

回首百年，十三中人秉承“为国力学”校训，把“办一所环境优雅，校风淳正，师资优异，质量过硬，有鲜明育人特色和先进教育发展模式的南粤一流的优质品牌学校”作为新的发展目标和定位。

“‘忠善’精神在十三中人身上传承。随着时代发展，‘忠善’精神也有了新的阐述。”十三中校长王达慧说，“忠是忠诚于国家、党和人民，善是要求学生养成良好的德行。学校希望培养品德健全、身体健康，能为国、为家、为社会作出贡献的高素质人才。”

广府学宫原址上的百年老校

走进位于广州市中心的文德路，临街的文房四宝和字画商铺勾勒出其独特的历史遗韵。文德路也因此被誉为与北京琉璃厂、上海城隍庙和南京夫子庙齐名的文化街。

沿着文德路前行，可一览千年广州的文化脉络：向东行有万木草堂、番禺学宫和广州贡院；向西行有大、小马站的书院群；南行则是孙中山文献馆和南园诗社。文德路一带还有秉政祠、凤和书院旧址。而十三中就坐落在宋代到清代岭南儒学教育圣地——广府学宫的原址上。

1902年（清光绪二十八年），“废科举、兴学堂”之风正盛，先贤们以“中学为体、西学为用”为目标，在广州创办了私立教忠学堂。

建校之初，创校先贤汪兆铨根据《孟子 滕文公》所载提出了“教人以善者，谓之忠”的办学思想。此后，曾两度任教忠学堂校长的金曾澄将“为国力学”作为学校育人之根本，目标正是培养在思想道德价值观层面“忠诚乐善”，在知识技能方法论层面“博闻尚学”的“德才兼备”之才。

学校开办后，名人云集、英才辈出。康有为曾担任学校的第一任教员，中国民主革命家朱执信是学校的第一届学生，中国近代史上著名的抗日志士丘逢甲也曾在这里学习。

1906年，由于办学思潮改变，学校改办为初级师范，更名为教忠师范学堂。辛亥革命后，学校再度更名为教忠学校，并在1935年办成一间有初中和高中的完全中学，学校发展进入“黄金时期”，规模之大可见一斑。

“当时学校有3000多人，分为67个班。”王达慧说。

1938年，在日本侵华战争的炮火之中，广州的学校纷纷外迁。但教忠学校的负责人提出“城存与存、城亡与亡”的口号，誓与广州城共存亡并坚持办学。王慧达说，这个口号的提出体现了学校的精神，那就是忠于国家、忠于社会。

广州沦陷后，教忠学校被迫停办，部分师生迁至澳门创办分校，后在云浮市郁南县连滩镇设立分校招收内地学生。

1946年，教忠学校在广州复办。新中国成立后，学校先后合并力行中学、万川中学，并在1953年改为公立学校，定名为广州市第十三中学。

2006年，十三中与广州市第三十九中合并，后在2010年与广州市第二十五中合并。至此，历经百年变迁的十三中进入新阶段。

现在，十三中拥有高中部和初中部两个校区，建筑面积28023平方米，有教学班38个，在校学生1656人，教职工142人。