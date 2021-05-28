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高考倒计时10天！考生可这样缓解备考压力！

2021-05-28 16:18 来源：南方网
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　　高考已经进入倒计时阶段，很多考生都开始焦虑起来，从一开始的信心满满，冲劲十足，到现在的焦虑不安，需要背诵的古文没有背完，需要记住的公式也记不住，仅限的时间里，如何把海量的知识复习完？该刷的题刷完？一重又一重的备考压力，似乎让考生们有点喘不过气来。

　　如何才能缓解这么多的考前焦虑？减轻考生压力呢？为此，卓越高四学校的生命成长导师，让心理老师教大家几招。

　　第一招：活在当下，立即行动

　　最后的冲刺阶段，很多考生肯定都做了很详细的复习计划，时间紧，任务重，当真正执行起来的时候，发现时间根本不够用，想着还有那么多的任务没做完，考生的焦虑感应运而生，如果不及时调节，缓解焦虑，还可能会出现失眠、多梦等症状，影响考试状态。这个时候考生应该克服自己，暂且先不考虑要做多少或做得多好，赶紧活在当下，把手上的任务先做了再说，只有在行动的时候，才能避免胡思乱想。此外，考生也可以提前模拟全真的考试状态，适应考试的氛围，避免到真正考试时，因为过分紧张而发挥失常。

　　据了解，对于卓越高四学校的复读生来说，高考压力会比应届生更大，学校的生命成长体系会有一系列的主题心能活动，配合心理老师的辅导，可以及时帮助学生舒缓压力。

　　第二招：找准方向，认真对待错题

　　很多考生或许是为了提升做题的速度，到现在还在坚持刷题，但这个时候刷题已经没有多少意义了，还很有可能浪费掉宝贵的时间。现阶段最重要的就是找准方向，精准复习，什么叫精准复习呢？就是把你之前做过的错题重新梳理一遍，把这些错题尽可能的搞懂，如果实在还是搞不懂的，也不要焦虑，该放下就放下，着手去做或巩固自己有把握的题目和知识就好，这样会更有助提高复习效率。

　　当然不刷题不等于不做题，适当做一些题目，保持做题的手感，做多少题，做哪些题就要因人而异，如果是学霸，可以做一些有难度的题，如果是成绩一般的考生，就尽可能的做一些擅长的题，巩固现有的知识点。

　　关于这一招，卓越高四学校的一名学生，他表示学校会通过学习平板，智能整理错题集，推送针对性练习，加上老师的辅导，备考起来还是信心满满的。

　　第三招：自我修整，研究真题

　　除了认真对待错题之外，现阶段考生还有一个还很重要的任务，那就是自我修整，研究真题。虽然在平时的课程中，老师已经把真题讲解过很多遍了，但是听老师讲解和自己去研究，收获的东西是不同的，老师讲解的时候会把大部分考生可能遇到的问题都会分析一遍，但是自己研究的时候，遇到的就是自己的问题，提前把可能会遇到的问题先弄懂，在考试时才不至于乱了马脚。

　　第四招：回顾知识框架

　　在平时的学习过程中，学习新的知识点是至关重要的，但是现在临近考试，学习太多的新知识点不仅耗费太多精力，还容易与之前已经记住的知识点混淆，所以现阶段不建议做太多的“学习创新”，最主要的是回顾一下总体的知识框架，加深印象。

　　第五招：考场探路

　　虽然每年都在说，但是每年都总会有考生因为走错考场、堵在在路上而错过考试时间，在考试前夕，家长或考生应该根据考场到住所的距离，提前探路，如果是路况复杂的考区，应该要多找出几条备选路线，避免考试当天出现大堵车等意外状况。

　　对于家长，专家呼吁：请智慧“陪考”

　　卓越高四生命成长导师还提到：高考前家长紧张，学生也紧张，但是建议家长不要过度的表露出自己的情绪、观点，因为这会给考生造成一定的心里压力，给考生带来负面的影响，家长在考试期间不要向孩子传递负面的外界信息，避免引起孩子不利的猜想，考试前和考试期间，尽量为孩子提供清淡可口的食物，让孩子身心都处于最佳状态应考。

编辑： 罗予岐

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