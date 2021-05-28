大突破！广东30所高校获批博士硕士学位授予立项建设单位

高校获批博士硕士学位授予单位，往往意味着综合实力、办学层次和人才培养质量更上一个大台阶。

近日，广东省学位委员会下发《关于调整省博士硕士学位授予立项建设单位的通知》，10所高校和20所高校分别增补为博士硕士学位授予立项建设单位，进一步完善学位授予体系，提升人才培养质量。

高校获批博士硕士学位授予单位，往往意味着综合实力、办学层次和人才培养质量更上一个大台阶。

今年1月，广东省学位委员会启动增补博士硕士学位授予立项建设单位，要求申请博士学位授予单位立项建设的高校应已获硕士学位授权，申请硕士学位授予单位立项建设的高校原则上应已获学士学位授权（独立学院应已完成或基本完成转设）。

其中，广东药科大学、广州体育学院、广州美术学院、星海音乐学院、广东技术师范大学、广东财经大学、仲恺农业工程学院、五邑大学、东莞理工学院、佛山科学技术学院10所大学，增补为博士学位授予立项建设单位。

韶关学院、惠州学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广州航海学院、广东警官学院、广东金融学院、广东石油化工学院、广州南方学院、广州华商学院、广州理工学院、广州商学院、珠海科技学院、广州工商学院、广东科技学院、广州新华学院、广东第二师范学院、深圳技术大学，增补为硕士学位授予立项建设单位。

这些学校当中，有8所高校是“熟悉面孔”。早在2020年12月，省教育厅推荐广东药科大学、广州美术学院、广东财经大学3所高校，入选推荐新增博士学位授予单位名单；推荐韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、广东金融学院、广东石油化工学院5家高校新增为硕士学位授予单位。

“8所高校还没最终获得国家批准，仍然算是建设单位。在获批后则自动完成博士硕士学位授予单位的立项建设。”省教育厅有关负责人解释。

此次增补的博士学位授予立项建设单位，特色鲜明：广州体育学院、星海音乐学院、广东技术师范大学、仲恺农业工程学院4所省属高校，分别是体育、音乐、师范和农业类特色高校，培养了一大批行业高素质应用型人才。

五邑大学、东莞理工学院、佛山科学技术学院3所高校则是广东省高水平理工科大学建设高校。东莞理工学院、佛山科学技术学院在2015年建设至今，在推动体制机制改革、学科专业建设、创新人才培养、师资队伍建设、科技开发平台建设等方面取得明显进展，为当地乃至广东创新驱动发展注入大学力量。

与以往不同的是，此次还有8所民办高校首次入选硕士学位授予立项建设单位。

从增补名单可以看出，除了广东警官学院、广东第二师范学院两所省属高校之外，地方公办本科高校是“申硕”主力军，其中珠三角有惠州学院、肇庆学院、广州航海学院、深圳技术大学，粤东西北有韶关学院、嘉应学院。

另一支“主力军”则是民办高校，分别是广州南方学院、广州华商学院、广州理工学院、广州商学院、珠海科技学院、广州工商学院、广东科技学院、广州新华学院。

可见，广东正根据经济社会发展需求，布局未来若干年博士硕士学位授予单位建设，地方公办高校“审硕”的主力军将以更好办学质量、更优人才培养质量为支撑，推动全省经济社会均衡充分发展。而一批民办学校经过时间沉淀、转设更名后，开始注重内涵建设、提升质量，争先驶入全新“赛道”。

为这些大学点赞！

【记者】吴少敏 钟哲