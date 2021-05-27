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紧张焦虑没动力？还有十天高考，家长这样帮孩子调节状态很有必要！

2021-05-27 17:01 来源：南方网
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　　高考在即，考生、家长们不免会产生紧张焦虑的情绪。

　　其实这是高三家庭普遍存在的问题，只是各自考前焦虑的程度不同。而“如何调整心态、释放压力、积极应考”，是考前必需解决的关键问题。

　　本期专家|广东实验中学、学生发展指导中心 钟燕老师

　　给你听得懂、学得会、用得上的高考升学小知识

扫描上方二维码收听音频

　　广东实验中学、学生发展指导中心的钟燕老师曾在我们举办的线上沙龙中，分析过考前考生、家长常见的情绪状态，并支招大家如何应对并调整考前焦虑的状态。今天，一起来听听吧~

　　考考说：此刻不方便听音频的您可以先浏览下方文字节选↓↓↓睡前三分钟再来听钟燕老师的分享哦~

　　高三孩子这个阶段常见的情绪状况

　　第一种情况是紧张焦虑。当看到自己的成绩（排名）跟自己理想大学的差距还有点大，孩子就很容易又着急又迷茫。

　　第二种状况是学习疲惫，没有动力。这类孩子很可能会说：“我平时都会做的，一考就错了”或者“好累啊，我不想学了”，甚至家长一提到学习，孩子就说别烦我，再或者玩手机反而变多起来了，很让人着急。

　　家长要怎么帮孩子调整状态？

　　第一，帮助孩子改变放松的方式，增加新鲜有趣的元素。例如，以往孩子经常在家里的，可以试试到户外去活动（注意防疫要求）；

　　第二，可以给孩子的房间或者学习用品，来点新鲜的变化。因为我们人的大脑呢，是喜欢色彩和新鲜刺激的，一些小的变化可以重新唤起大脑的兴奋。像是放一些很舒缓的香熏香气，放一点轻松的音乐等等。当然，这些一定要按照孩子的喜好来，如果孩子说不需要，那我们也不勉强；

　　第三，可以鼓励孩子去寻找增分点，就是他本阶段最容易提高的知识点。家长要鼓励孩子先找最容易提分的地方开始，这样容易看到效果，就可以帮助孩子快速突破瓶颈，激发新的动力。这个增分点可以通过问老师或者自己总结寻找出来都可以；

　　第四，我们可以鼓励孩子有意识地去锻炼非智力因素。例如，现在就可以开始按照高考的考试时间去做一些卷子，做限时训练，慢慢地就把大脑的兴奋周期就调节的跟高考是一样的。还可以养成分区使用草稿纸等等的一些好习惯。

　　高考考场上有哪些提分技巧？后续我们也会有相关内容，在家长群进行分享。还没入群的家长可以通过文末海报入群。

　　高三家长这个阶段的常见情况

　　在这段时间我们家长其实自己心里也很容易七上八下，患得患失的。拿着孩子的模考成绩，很想预测孩子的高考结果，想着他到底能上什么大学呢？……

　　家长自己要怎么调整状态？

　　作为家长，也要有让自己安心的方法，这个方法也就是去行动。

　　第一，在孩子冲刺的时候，家长可以提前多了解今年的招生政策，录取信息等等；

　　第二，还可以根据孩子的排名和分数，来帮孩子划出他的可选范围，开始去了解这些院校，做一个详细的比较；

　　第三，还建议家长根据孩子喜欢的专业，结合专业排名、专业实力来选择院校，替孩子做一个优化的志愿组合……

　　广东考试已经组织了多次相关的活动，推出了一系列的志愿填报文章，大家可以去翻看回顾一下。6月，广东考试也将会有高考志愿填报特别直播，敬请期待。

　　本期互动：你觉得你和孩子相比，谁更焦虑？

　　【统筹】陈诗洋

　　【本期策划】唐巧燕

　　【记者】翁子盈、柯丹洁

　　【音频】罗予岐

　　【出品】南方青春高考季

 

编辑： 罗予岐

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