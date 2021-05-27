佛山高考生注意：今年进考场要人脸识别验证

佛山市副市长许国强调聚焦三个“精准”：要精准掌握考生信息、对问题预判要精准、考务培训要精准。

“今年普通高考的时间变化从两天变成了三天，要全力做好各种安全预案，预防不确定的因素发生。”5月25日，佛山市2021年普通高考安全工作会议在南海一中召开，佛山市副市长许国强调聚焦三个“精准”：要精准掌握考生信息、对问题预判要精准、考务培训要精准。

南海投入1000万元购置人脸识别仪器

确保今年高考安全

南海一中在汇报高考安全工作部署时表示，因疫情防控工作需要，今年参加高考监考的所有老师都已接种新冠疫苗，所有参加高考工作的老师高考前14天内都不能离开佛山。考点防疫物资准备充分，已配置了65万个口罩，各种消毒物资及考场消毒都已到位，隔离配用考场也安排到位。参加今年高考的考生，在考试前14天，每天早晚都要检测体温，同时需将数据报告到考试中心监督备案。

为了确保高考安全，南海一中今年引进生物特征识别技术，购买了69台人脸识别仪器，首次采用人脸识别身份验证进考场，且确保该项技术全覆盖。在保密方面，视频监控全覆盖，而且全部引进高清摄像技术。

南海区教育局介绍，今年南海参加高考考生有1.6万多考生，桂城中学考生最多，今年新增大沥高中新设考点。各考场周边100米实行全方位排查，南海投入了1000万元购置考场人脸识别仪器。整个南海区投入高考人力达2800人，从疫情防控、物资保障到各考场周边安保工作等，都力求细致到位。而且，针对今年高考增加了一天的变数，有关考生转场等细节部署也安排到位。

以最高标准、最严要求部署今年高考安全

会上，佛山市政府副秘书长邓灿荣、市教育局局长商学兵就今年高考有关国家、省、市的有关要求做了强调和部署。佛山今年高考人脸识别身份验证全覆盖，并就疫情防控、校外考生、社会考生和极端天气等作了重点部署。坚持以最高标准、最严要求，慎之又慎、细之又细，完成今年的高考安全工作。

许国在部署今年高考安全工作时表示，今年高考的变化和复杂性要做好充分准备，疫情是最大的变数，需认真细致应对好疫情防控工作。此外，还有极端天气和社会突发事件需要做好应急处置准备。他强调今年佛山高考要做到三个精准：要精准掌握考生信息、应对问题要预判精准、高考培训工作要精准，高标准严要求做好今年的高考安全工作。

最后，参加佛山市2021年普通高考安全工作会议的市直等有关单位的领导，随同许国检查了南海一中校园视频监控安全系统、人脸识别仪器和保密工作。

【文/图】南方日报记者 唐梦