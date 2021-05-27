广东18所高校210个学科入选软科世界一流学科

广东省高校的表现十分突出，共有18所高校的210个学科上榜世界一流学科排名榜单，上榜学科数量位列全国第4，仅次于北京、江苏和上海。

5月26日，高等教育评价机构软科发布2021年“软科世界一流学科排名”，中国内地共有272所高校上榜，上榜总次数2470次，仅次于美国，位列全球第二。与去年相比，中国内地此次上榜高校数量和上榜总次数分别增加了7.5%和11.3%，均有显著提升。

南方+第一时间获悉，广东省高校的表现十分突出，共有18所高校的210个学科上榜世界一流学科排名榜单，上榜学科数量位列全国第4，仅次于北京、江苏和上海。

中山大学上榜总数大幅提升，位居全国第一

中山大学共有49个学科上榜，全国数量最多；华南理工大学26个学科上榜，两所一流大学领衔广东高校。深圳大学（24个学科）和暨南大学（23个学科）紧随其后。此外还有广东工业大学（16个）、南方科技大学（15个）、华南师范大学（12个）、华南农业大学（10个）、广州大学（10个）这5所高校的上榜学科数量在10个以上。

广东省“双非”高校中，深圳大学有24个学科上榜，其中9个学科位列世界百强，上榜学科数领跑“双非”高校。广东工业大学16次上榜数位列全国第三，南方科技大学与江苏大学、浙江工业大学以15次上榜数并列“双非”高校全国第四名。

其中，中山大学的旅游休闲管理连续两年位居世界第4，15个学科位于全球前50；华南理工大学的食品科学与工程位居世界第4，此外能源科学与工程与化学工程也位列全球前10名，成绩斐然。作为国内创新办学的标杆，深圳大学在世界一流学科排名中的表现非常亮眼，24个学科上榜的成绩让其成为“非双一流”高校的领跑者，9个学科位列世界百强。

从具体入选学科的数据上看，化学、电力电子工程、材料科学与工程这3个学科广东均有10所高校上榜，此外化学工程、环境科学与工程学科分别有9所高校在列，工理学领域排名领先。

广东在全国排名前50名的学科数量众多，以排名前10作为“中国顶尖学科”的标准，广东有10所大学，39个学科点入选顶尖学科。其中，中山大学有6个学科斩获全国学科排名第一，分别是药学、新闻传播学、社会学、旅游休闲管理、护理学、地理学；另外有生态学、社会科学、医学技术、基础医学这四个学科并列全国第二。

中国内地新增两个世界第一

2021软科世界一流学科排名中，中国内地高校新增两个世界第一,分别是西安交通大学的机械工程学科，清华大学的能源科学与工程学科；至此，中国内地高校有12个学科成为全球冠军。

清华大学14个学科跻身世界前十

中山大学、北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、武汉大学的上榜学科数都超过40个。清华大学有14个学科跻身世界前十、33个学科位列世界百强，同时成为中国内地高校中十强和百强学科数量最多的高校。上海交通大学有6个学科位列世界前十，浙江大学和哈尔滨工业大学各有5个学科位列世界前十。

一流学科建设高校中，暨南大学、合肥工业大学、上海大学上榜学科数排名前三，分别有23个、21个、20个学科上榜。西安电子科技大学和南京农业大学各有3个学科跻身世界前十，是拥有世界前十学科数最多的一流学科建设高校。武汉理工大学则以9个学科成为世界百强学科数最多的一流学科建设高校。

“软科世界一流学科排名”使用一系列国际可比的客观学术指标对全球大学在相关学科的表现进行测量，排名指标包括学科国际权威奖项、学科顶尖成果、高水平科研产出、科研质量、国际合作等。