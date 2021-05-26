广东省职教活动周启动，中职学生亮出拿手绝活

5月24日，2021年广东省职业教育活动周启动仪式在东莞举行。今年职业教育活动周主题是“技能，让生活更美好”，旨在营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

5月24日，2021年广东省职业教育活动周启动仪式在东莞举行。今年职业教育活动周主题是“技能，让生活更美好”，旨在营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

本次启动仪式采取“开幕式+成果展示”的形式，同步举办广东省职业教育创新改革发展成就展和东莞市职业教育成果展、校企合作签约仪式、“名师高徒”学生技能现场演示等一系列活动，充分展示广东省及东莞市职业教育改革发展的成果。

广东职业院校在校生超200万人

近年来，广东省实施“扩容、提质、强服务”行动计划，推动职业教育提质培优、增值赋能。截至2020年底，全省共有职业院校483所，在校生204.45万人。2019年和2020年完成高职扩招31.3万人，完成任务的近2倍。扩招专项行动报到率超过93%。

此外，全省共有14所高职入选国家“双高计划”，14所国家优质专科高职学校、63所国家示范中职学校；并与8万余家企业合作。2020年高职技术服务到款额4.2亿元、增长18.9%，技术服务产生的经济效益14.8亿元，纵向科研经费到款额2.7亿元。

广东省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜出席启动仪式。

启动仪式上，广东省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜要求，各地、各校要用好职业教育活动周平台，广泛宣传职业教育发展成果，激励更多青年人走技能成才、技能报国之路，要坚持立德树人根本任务，优化职业教育类型定位，推动职业教育与经济社会同步发展，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

活动同期举办的广东省职业教育创新改革发展成就展，以“产教全方位深度融合，服务‘双区’高质量发展”为主题，展示了广东职业教育深化产教融合、校企合作，对接高端产业、产业高端，与区域产业同生共长的办学成果。

东莞5年内将培育100家产教融合企业

活动还同步举办了东莞市职业教育活动周启动仪式。来自东莞市25所职业院校师生带来各自的“拿手好戏”。雕花、美甲、推拿，还有沙画展示、茶艺表演、发动机拆装……

东莞市副市长黎军表示，东莞是国际制造业名城，加快发展现代职业教育、培养高素质技能人才，是“人才强市”战略的重要组成，该市致力于打造粤港澳大湾区先进制造业中心和技能人才之都。

目前东莞市共有省级以上重点中职学校17所，其中国家级示范中职学校2所，省级示范中职学校4所，国家级重点中职学校10所，累计为社会各行各业培养输送技术技能人才50多万名。为适应湾区产业升级需求，东莞不断推动产教融合由表及里，探索校企合作、协同育人的多样化路径。

根据“十四五”时期东莞职业教育发展计划，到2025年，东莞市将建成5所广东省高水平中职学校，培育10个职教集团，培育100家以上产教融合型企业。