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广州南方学院在广东省大学生职业生涯规划教学大赛获二等奖

2021-05-25 09:36 来源：南方网
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　　5月21日，第十届广东省大学生职业生涯规划教学大赛颁奖仪式上传来喜讯，广州南方学院商学院教师王诚获本科组二等奖。

　　本届大赛共吸引了全省120所高校3138名教师报名参赛，其中，本科组54所高校共1712人；参赛高校数量占全省高校总数的77%，参赛人数创历史新高。

　　广州南方学院商学院教师王诚在参赛课程中坚持“以学生为中心”，构建“线上+线下+实践”的任务式教学模式。以《习近平与大学生朋友们》为素材，搭建起大学生个人职业生涯奋斗与“中国梦”之间的逻辑桥梁。课程通过体验式互动教学的方式，经验交流、小组训练、模拟面试，在生动活泼的氛围中让学生进行体验式探索，向学生“传道授业解惑”，取得良好教学效果。

　　本次大赛自5月初启动以来，学校积极组织校内选拔赛，邀请资深教师担任评审专家，从课程整体设计思路、PPT展示、教师仪表，语言表达一直到教学效果等各方面对参赛选手进行评估打分，综合考察教师的素养与教学水平，最后确定推荐王诚代表学校参加省赛。

　　通过录制课程教学视频、教学PPT制作等多个方面的综合评比，经过激烈的角逐与评审，王诚获得本科组二等奖的好成绩。

　　广州南方学院将以此次比赛获奖为契机，更加重视大学生职业生涯规划教育，加强就业指导课课程建设。为营造良好的人才培养氛围，学校一直坚持“以学生为中心”的办学理念，学校就业工作始终践行立德树人、就业育人的宗旨，全员、全过程、全方位开展就业指导与职业生涯规划教育工作，创新性开展走进中学前置职业生涯教育，不断探索新模式。通过职业生涯规划讲座、就业指导课系列讲座、职业生涯体验周活动、就业个性化服务与指导等系列活动为学生的成长成才服务，教师在工作中实现了个人的成长与发展。

编辑： 罗予岐

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