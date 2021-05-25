“摇一届”家长访谈: 选民办初中值得吗？四十中去对了吗？

在经历了全面摇号后，民办初中红利是否还在？

在经历了全面摇号后，民办初中红利是否还在？攒了一鼓劲要往前冲的“潜力初中”有哪些教育改革？南都教育联盟专访了明德实验、二中应元、16中东华实验学校（原四十中）的三位家长分享孩子的就读体会。发现，老师负责、学校管理规范、用多种方法补差培优，这在越秀区的无论民校还是公校几乎是共通的。希望这些经验分享能给即将填写志愿的小升初家长们提供参考。

应元：各门课会有不同层次的帮扶班

作为往年越秀区最热门的民办学校之一，在步入“摇号时代”，要面对生源的多样性，二中应元做了哪些工作呢？

受访家长介绍，二中应元会针对不同层次的学生设置包括历史等科目在内的多种“小灶班”，既有针对高层次的培优，也有针对弱项的帮扶，体现了老师陪着学生成长的理念,“这些课程都是免费的，在日常的校内课程安排中完成”。据受访家长观察，教师配置方面，一位科任老师通常会同时负责两个水平略有差别的班级，“从师资配备基本看不出班型差别，甚至成绩普通的班，师资会比家长认为的‘牛班’更好。”

受访家长认为，虽然二中应元的生源和往届相比较为参差，但应元的教学质量和管理方法都值得肯定，中等成绩的孩子紧跟校内老师进度充分消化学校内容就足矣，而高分段尖子生应该有部分在校外补习加量。去年小升初摇号时，这位家长和孩子放弃了越秀区一所不错的公办学校选择了应元，“如果再选择，还会弃公办选民办吗？这个现在还不好说，学校本身挺好的。学校虽小但活动很丰富，体育节、艺术节、社会实践活动都有，也十分重视体能，每周都会去越秀山爬山锻炼。”

明德：重视中考科目 对头部学生有“小灶”

2020级初一期末越秀区统考年级平均成绩与应元比肩的明德实验，同样也强调学生综合素质和个性化的培养，“班主任非常关注孩子的心理状况，家校联系很详细，老师一般是微信秒回。学校不像外界说的只抓成绩，活动很多，各种才艺的孩子都有展示的机会。”在明德实验一位家长的观察中，明德没有民校在外界眼中只追求成绩的特性，学校的校风和班级氛围令她感到满意：“班里孩子都非常友好，说像兄妹般绝不夸张，也不会因为成绩好坏分小圈子，孩子们各有所长，互相帮助。”

受访家长介绍，在师资配置方面，明德语数英老师基本也是一位老师覆盖一强一弱两个班级，各班师资相差不大。对于数学与英语科目成绩突出的头部学生，会加课时拓展难度，数学采用自己设计的教材，但不存在提前教学。受访家长孩子在明德年级排位大概70-80名，她表示孩子的成绩基本靠校内，校外补课无暇顾及。学校对所有中考计分科目都会十分重视，每天会去三中锻炼跑步半小时，体育老师会拍视频示范并要求每周上交作业。

明德的大考小考会排名吗？受访家长称，每次排名只会公布总分前120人名单与单科前十以及进步明显者，中下成绩的名单没人知道，家长群大家也不讨论分数，“这对想要进步的孩子有促进作用，我觉得挺好的。”

16中东华实验学校（原四十中）：仪器探测有无带手机 新初一有机会体验集团“2+4”培养模式

16中东华实验学校（原四十中）在越秀区2020届初一期末考试跑出“黑马”成绩，从当初很多家长“忐忑不安”地留下到取得整体提升的成绩，其教育教学特色值得关注。受访家长的孩子考试成绩为470多分（满分540），年级排名14名左右，在特色班——健行班就读。

1 健行班的老师配置，教学进度抓得如何？

答：师资配置非常好，都是学校的名师，带过毕业班非常有经验，语文和数学都是学校科任组长，教学进度抓得很紧。

2 有没有一些针对性的小灶班，或者其他有特色的教育方法？

答：孩子所在的就是健行班，老师重视细节，比如数学老师会根据学生的作业情况，把没掌握知识点的学生，中午叫到办公室“开小灶”，或者多人错的话，利用中午碎片化时间或下午自习课时间在班上给同学讲解，老师很负责任。老师对孩子成绩抓得紧，考试退步和排名靠后，老师都会约家长去学校面谈，看看家校如何合作把孩子提升上去。

3 整个班的氛围、学生们学习状态如何，获得成绩主要是靠校内还是校外补课的结果？

答：每科都有堂前测，测验结果发群里，让家长可以及时关注孩子学习情况。单元测、期中测、期末考都发群里让家长了解，老师自己做跟踪，及时补短板学科的知识点。家长对孩子学习很关注，想知道在班里的排名可以与老师私聊，班级学习氛围浓厚，你追我赶，很上进。我觉得我娃成绩主要靠校内，校外补课也有些辅助。

4 当初为什么会留在这所学校，支持全家做出选择的主要原因是哪些？现在就读快一年，如何评价学校？

答：当初留在学校是被学校老师的亲民、实干的人格魅力所打动。小升初期间建了群，学校负责人进群给家长析疑，让我们了解到了学校的环境、师资、校风等各方面的情况，对学校充满信心。入读了一学期，发现学校当初跟家长说的都是大实话，没有水分，甚至比想象中还更好。学校上至校长，下至科任老师，都铆足了劲干，无论教学还是德育，都抓得很不错。

比如：德育管理特别好，学生穿校服校鞋，男女头发都有规定尺寸，每月都有仪容仪表评比。校门口用金属探测仪检测，杜绝电子产品进校，这点做得特别好。

5托管给16中，成为16中东华实验学校后，家长觉得会有哪些变化？

答：作为家长从学校方面获得的信息是很有信心的。据校方介绍，加入十六中教育集团后，学校会根据集团的品牌文化进行环境升级改造。

对于学习基础扎实的新初一，学校将提供君武课程和至真课程，由集团选派优秀教师进行授课。学校与集团共同构建六年一贯制育人模式，从新初一开始，成绩优异的学生，初三将加入“2+4英才培养”计划，提前学习高中课程。

专业建议：填志愿应充分考虑“指标到校”红利政策

“部分家长目前还不了解指标到校这个政策，若读懂这个政策，家长在选学校的时候，就不会抗拒选过去相对薄弱一点的初中了。” 一位对越秀区义务教育颇有研究的专家指出2020年开始的摇号新政促进了义务教育的均衡发展，指标到校是为了更进一步促进义务教育的均衡发展。2020年1月，广东省教育厅下发了《关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》，其中有关于指标到校的规定：名额分配招生采用单独批次、单独录取的招生办法，原则上不得设“限制性”分数线。从2020年入学的初中一年级新生起，普通高中学校名额分配招生一律不得设“限制性”分数线。在他看来，这两项政策会让非名牌的公办学校更加受益，随着生源的逐步改善，过去相对薄弱学校的优势就能明显体现出来。

专家认为，未来将会有更多孩子选择过去比较薄弱而上升势头比较良好的公办初中。家长将会充分考虑到指标到校红利政策。在学校选取上家长未来更多的思考方向，包括学校口碑、治校能力、再加工能力、师资的配置等因素。他认为新政严格执行下去，两到三年后广州市的基础教育将会实现均衡，新政对区域教育的健康发展将起到十分重要的推动作用，新政对实现办人民满意的教育这个目标非常重要。相信未来家长将会更加趋向选择就近入读，因为，不久的将来家门口的每一所学校都是好学校。