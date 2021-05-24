“第三届岭南印学国际学术研讨会”概述

第三届岭南印学国际学术研讨会征文得到了广大印学学者和同道的鼎力支持，收到全国各地（含港澳和台湾地区）来稿共94篇，经过初评、复评和终评程序，评选出一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名，入选论文32篇，另外特邀作者论文10篇。

第三届岭南印学国际学术研讨会征文得到了广大印学学者和同道的鼎力支持，收到全国各地（含港澳和台湾地区）来稿共94篇，经过初评、复评和终评程序，评选出一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名，入选论文32篇，另外特邀作者论文10篇。与前两届相对，第三届增设了印学用字考据和印谱考学术选题，将研讨范围进一步扩大，一些被埋没的印人被重新挖掘并对其深入研究。

一

在特邀论文中，孙洵先生的《古不乖时 今不同弊——论罗叔重诗文书画与篆刻创作的理念》一文，详细论述了罗叔重的生平、诗书画印的艺术成就，全面地呈现了罗叔重在各个艺术领域卓尔不群，体现了其鲜明的艺术个性和无穷的创造力。徐畅先生的《工具书要“与世偕行”——正确地使用工具书刍议》一文，阐述了近代用字存在的问题以及介绍民国印人重视用字的例子，提倡及时吸收古文字研究成果。徐畅先生怀着赤城的忧患意识，作千秋之想，提出对待古文字要有敬畏之心的观念。陈道义先生的《晚清吴门集古印谱及其印学研究与考证》一文，全面梳理了吴门集古印谱及其印学研究与考证的情况，并以此作为重新进入学术范畴的学术现象，充分肯定其内含的人文素养。万瑞杰先生的《志于道，游于艺——论黄牧甫篆刻的学术性与文化传播性》一文，全面地诠释了黄牧甫白文、朱文印的类型及艺术特色，同时探析了黄牧甫篆刻艺术的社会传播性。昌少军先生的《汪新士<集句印稿>的时代与艺术探析》一文，全面地诠释了汪新士的篆刻艺术及印学思想，《集句印稿》构思精巧，形式多样，十分全面地呈现出了汪新士的篆刻创作思想和独特的创作技法，其艺术价值和印学思想值得后学深入学习挖掘。李海先生的《汪新士篆刻边款艺术探微》一文，阐述汪新士在边款艺术上广纳博涉，开历史之新风，详细地探析了汪新士边款的类型有十种，并解析了各种边款的刻法，为后学提供了十分珍贵的学习借鉴的范式。谢光辉先生的《<广东印谱考》：岭南印学研究的奠基之作》一文，阐述了《广东印谱考》按集古印谱、摹古印谱、集名家篆刻及自铸印谱四大类辑录历代印谱的体例，以及印谱对岭南印坛的影响。岭南印坛向来重视传统的继承，强调学问修养，追求淳正古雅的印风，而这些观念正得益于印谱的汇集与流传。吴晓懿先生的《达堂印学的文人情愫与艺术成就摭论》一文，全面地阐述了马国权的印学师承、金石交谊、印学理论成果、篆刻艺术成就。马国权是岭南印派印学的传人，古文字学家，学术成就蜚声海外，以学问之气贯注于篆刻创作之中，并融浙皖两派的印学技法，追求“意与古会，文含今情”的审美观念。尹广先生的《碗底飒沓风凄凄 自出新意超凡蹊——浅论为毛主席刻印的岭南女杰谈月色》一文，阐述了谈月色的文化素养及美学观，探析了其印学观“印外求印与印从书出”的踪迹，最后剖析了谈月色以瘦金体入印的背景及启示。

黎向群的《岭南篆刻艺术流派生成的人文因素及其传承与发展的思考》一文，主张研究岭南篆刻艺术流派应用宏观的历史视角来看待，黟山派为岭南篆刻艺术作出巨大贡献并且影响深远，但从整个岭南篆刻发展史来看，黟山派只是某个时间段的篆刻艺术高峰的杰出代表。本文深入探析了岭南篆刻艺术流派的生成的历史及其原因，它由传统印派、邓派、浙派、黟山派的复合体，形成了“你中有我，我中有你”的包容兼收的格局，对岭南篆刻艺术流派的传承脉络、代表印人、艺术特色及其发展的思考。

二

本届论文的选题焦点，大多数作者都集中在研究邓尔雅，偶尔涉及黄牧甫，被选入论文集的达6篇，占的比重是比较大的。周扬的《粤派篆刻对“现代性”的探索——从黄牧甫到邓尔雅》、李维的《试论邓尔雅篆刻艺术》、刘耀桢的《黟山遗风下邓尔雅篆刻得失——兼谈其对当代篆刻发展的启示》、杨庆的《“作此与众异，奇觚在急救”——论邓尔雅篆刻中的求变意识及其成因》、刘昊的《横竖都做几何看——论几何图案在邓尔雅篆刻中的应用》、邓金翔的《邓云霄及其家族篆刻艺术传承脉络——兼论容庚兄弟印学渊源及思想》。周扬以粤派篆刻的“现代性”为切入点，对黄牧甫和邓尔雅的印章进入深入探析，努力在中国传统文化与西方文化寻找契合点，利用形式构成理念，提炼篆刻，使得印面整体效果新颖，古而不久气，新而有内涵。李维对邓尔雅各类型篆刻风格做了具体分析，博而简练，条分缕析，揭示邓尔雅篆刻艺术启示在于“学在字外功”，同时借鉴邓尔雅的创作经验，注重线条的丰富性及字法的高辨识度，“由重在识”的同时加强字法、章法、刀法等篆刻艺术基本原理。刘耀桢从黄牧甫和邓尔雅身上所体现的深厚传统文化底蕴探析当代篆刻发展“急、过、躁”的弊端，认为当代印人不断向展览体靠拢，却没有文化作支撑。存在未有足够摹印根基便急于创作，对篆刻艺术未有足够的敬畏之心以及难于权衡，行刀未能饱含笔意故失文气。杨庆深入探析邓尔雅篆刻创变的原因，认为最根本的原因是岭南旧学新知的文化环境，以奇字入印大多与非汉字系统文字、宋代木刻罗汉造像拓片、书法碑学实践有密切关系。邓金翔以邓云霄家族篆刻艺术传承脉络为主线，通过邓氏家族与容氏家族联姻的关系，将邓云霄、邓尔雅、容氏兄弟梳理出一条印学思想传承脉络，从中分析了家族传承与门第联姻在岭南篆刻史上的重要影响。

三

在岭南印学研究选题中，俞栋、王晓暾的《式微与中兴：重振岭南篆刻之思考》一文，为重振岭南篆刻提出了如下建议：一重在打造名家名社，二培养新人，三讲好岭南“故事”，四持续的资源投入。杨小琪的《赵之谦对岭南印人及其印学发展的影响——从印外求印思想的提出、传承和发展解析》一文，认为在赵之谦的影响下，岭南印人进一步明确了“印外求印”的方向，专注于金石碑版和古物文字的研究，将篆刻与书画、诗词、音律，甚至西方艺术进行有效的融汇贯通，以创新和革命的精神推动篆刻艺术发展。沈天者的《黄牧甫印文省减现象探析》，深入分析了黄牧甫篆刻艺术省减的类型、理据分析，鼓励借鉴黄牧甫篆刻文字省减的方法技巧，同时提倡印人加强文字学修养、穷究偏旁，深加考据。王炳学的《岭南印学对民国印坛的影响和贡献刍议——以易大厂为例》一文，具体总结了易大厂篆刻艺术成就及成因，以及易大厂对民国印学发展的影响和贡献，同时分析了岭南印学在民国时的影响和地位。王小艳的《冯康侯印作边款探论》一文，从边款作为探索切入点，配以丰富的图片资料，生动全面地体现出了冯康侯篆刻艺术成就。杜志强的《番禺潘氏三世集古印谱知见版本初探》一文，从潘氏（潘有为、潘正炜、潘仕成）三代集古印谱入手探析《看篆楼印谱》的流传情况，以高湛的考证功底，深入浅出地辩疑明证。林旭升的《黄霖泽<铭雀砚斋印存>研究》一文，以《铭雀砚斋印存》为着眼点，结合文献资料，分析此印谱所在时代的背景及意义，以及阐述里面所包含的印学思想。

四

在岭南印人选题中，易大厂成为研究重点，有洪权的《四载识翁——易大厂与王秋湄交游考》和梁嘉俊的《易孺——以古为新的岭南四大印家之一》。在民国，易孺在岭南印坛是一个承前启后的关键人物，上承陈澧、黄牧甫，下启简经纶，简经纶深受易孺的影响。梁嘉俊将易孺的交游、艺迹、篆刻艺术风格作了详细的论述，同时谈到了易孺篆刻艺术对简经纶的影响。洪权以殷实的史料，通过金石书画、诗词来考证，从中可见证他们一生不间断交往的情谊，以及在各个艺术领域均有相似的契合点，这可看作“君子之交淡如水”的典范。李传君等人的《从<潘飞声自用印存>看晚清民国粤沪艺术家的印学交往》一文，从《潘飞声自用印存》牵引出其人生境况、印学交往，以及其迁居到上海后，极大地带动了岭南与沪浙两地的印学交流，也推动了岭南印学的走出去。周子牛的《陈师曾篆刻实践中的岭南情结》一文，论述陈师曾与岭南篆刻名家乔大壮、寿石工交往，再加上其乔迁北平之后，浏览了众多岭南篆刻的元刻本，“岭南情结”是促使其走出“吴派”篆刻风格的主要原因。苏壁郎的《刀笔深致焕精工——莫铁篆刻略论》一文，阐述莫铁从艺生平以及从艺痕迹，以及其在近现代对岭南印坛的贡献，尤其是其玉印篆刻的成就。许贵淦的《游走与传统和现代的篆刻家——丁衍庸》一文，全面论述了丁衍庸的篆刻作品、印学渊源以及其篆刻艺术的成就及影响，丁衍庸1949年南下香港，推动了香港篆刻艺术教育的发展，其艺术创作主张“时代性”、“名族性”、“个性”，为我们提供了一个学习借鉴的另一途径。刘小平的《别开新面有双雄——从丁衍庸、来楚生的篆刻创新说起》一文，抓住丁衍庸、来楚生两人年龄相仿、相似的受教育经历，以及集诗书画印于一身等共同特点来论述，尤其是他们在肖形印上各领风骚。分别对他们的篆刻进行比较，异中求同，无论取法的方式如何，皆不为时风所惑，亦不为古所束，他们的艺术精神值得我们学习。李佩谕的《何绍甲生平、结社、交谊及其篆刻艺术》一文，详细论述了何绍甲的人生阅历及其印学观和篆刻艺术成就，为岭南印坛培养了众多的篆刻人才。

五

在古代篆刻研究选题中，孙智胜的《论商周甲骨文之纹饰》一文，据作者文稿，截至2019年4月，发现有大约17万片甲骨，4500多个单字。作者通过甲骨文纹饰的分析，带领我们领略西周文化的博大精深。林万裕的《秦封泥的艺术特点及其对晚清印风的影响》一文，探析了秦封泥的造型艺术特点和审美趣味，进而探讨秦封泥对晚清以来印的影响以及对当下篆刻创作的启示。李国松的《齐地所出土的陈棱官量陶文及相关问题研究》一文，详细论述了陈棱官量陶文的出土、著录及考释和风格特征以及制作者身份，为我们深入地了解战国时期齐国印玺提供了珍贵的艺术视角。张锦发的《试论汉铜镜铭文与吉语印的相似性》一文，作者发展了陈来提出的汉镜铭文承载一个时代的社会流行观念的观点，进一步论证社会观念并不孤立于镜铭之中，还存在吉语印之中。杨林顺、程雅姝的《印式之变：以“印外求印”为本位 构建古玺印源流脉络及其研究意义刍论》一文，详细论述印式转化与“印外求印”的关系以及梳理古玺印式的源流脉络，以此阐释古玺印式在篆刻艺术领域的重大意义。莊千恒的《鸟虫书纹饰源流及特征——兼及近现代篆刻创作中的应用》一文，分析了春秋战国时期、秦代、汉代鸟虫书的风格特点和近现代篆刻家对鸟虫书篆刻创作上的运用及发展，梳理和总结出了鸟虫书纹饰运用的规律，为篆刻家创作提供极大的帮助。

六

在明清流派研究的选题中，郭锋利的《从<范式集古印谱>到<十钟山房印举>——古印流传脉络与相关集古印谱》一文，文中详列范大澈《范氏集古印谱》、潘有为《看篆楼古铜印谱》、何昆玉《吉金斋古铜印谱》的辑刊、流传情况，清晰地梳理出了古印流传的主线，但一些分支仍存在疑问，有待后来学者考证。王维的《关于万历年间江南地区的文人私印与印谱》一文，论述文人篆刻在明代万历年间的飞速发展情况以及对私印风格类型的划分，同时涉及了文人印谱，尤其是文人自制印谱的出现，体现了文人篆刻家地位的提升。文人自制印谱不仅获得了著作权，也是对文人篆刻艺术的肯定和从事文人篆刻活动的认可。徐发的《陈介祺与<集古官印考证>》一文，陈介祺为晚清一代金石学大师，被“海内学者奉为山斗”，其《十钟山房印举》是一部彪炳史册的著作。徐发从瞿中溶的《集古官印考证》入手，阐述陈介祺十分推崇瞿中溶的《集古官印考证》并在编撰《十钟山房印举》借鉴了其体例与格局，体现了陈介祺在治学上注重吸收优秀成果的治学精神。徐晴的《姜宸英与程邃之交游考——兼谈姜宸英的印学思想及其价值》一文，从姜宸英与程邃的交游中揭示姜宸英的印学观深受程邃的影响，尊崇“崇古”的观念，以复兴汉印为旨归，为当时印坛扬起一股“崇古”风。沈必晟的《黄牧甫汉上金石交游考》一文，详细论述黄牧甫在1902、1903年间金石交游，虽然旅汉的时间短，印学影响力远不及旅粤的影响下，但在江城汉上影响了一批人，如闻一多、徐松安、汪印农、陈敬先、杨白匋、张昕若等人。潘永耀的《清代岭南潘氏一门印谱源流考》一文，详细论述了潘氏家族藏古印谱的鉴藏情况，另外潘氏把收藏的印广拓成印谱，惠及了无数印人和金石学者，对印学研究做出巨大的贡献。王耀坤的《“印外求印”与胡?篆刻》一文，“印外求印”的理论早就在元代萌芽，它的影响力对后人产生了深远的影响。赵之谦、吴昌硕、黄牧甫、胡?皆是“印外求印”的优秀实践者，“印外求印”的思想深深地影响了胡?的篆刻创作实践。

七

在现代篆刻研究选题中，郭君浩的《乔大壮篆刻创作探讨以及对台湾印坛的影响》一文，简述了乔大壮的生平和印风以及其篆刻对台湾印坛和曾绍杰的影响。乔大壮早年学黄牧甫，晚年以古玺大篆为归依。曾绍杰到台湾后，与王壮为、王北岳、李大木创建“海峤印集”篆刻社团，极力推广乔大壮篆刻艺术，同时培养了一批篆刻人才，对台湾印坛起到了发展作用，这也是岭南印派对台湾印坛起影响的一确证。郭敏的《篆刻当随时代——沙孟海篆刻创作的现代艺术语言表现》一文，阐述了沙孟海篆刻艺术以及“现代性”如何在其印章中表现，启示当代篆刻既要坚守篆刻艺术的本体，还要有时代特征与风貌。谢俊峰的《来楚生对近代篆刻艺术的发展》一文，探析了来楚生的篆刻艺术，尤其是对其创造性方面的肯定，认为是继吴昌硕、齐白石之后的一位推陈出新的篆刻大家。赵明的《陈巨来<安持精舍印存>的辑录与台湾篆刻》一文，介绍了曾绍杰辑录陈巨来《安持精舍印存》的缘由以及陈巨来篆刻艺术对台湾印坛的影响，经王壮为、曾绍杰等人地努力宣传，陈巨来印风至今仍影响着台湾当代印坛。罗继续的《李滋煊创建终南印社及其篆刻教育理念和方法》一文，简述了李滋煊发起创建终南印社，为印社培养了大批后备力量，特别是李滋煊的篆刻教育理念及其教学方法对当代篆刻教育有十分重要借鉴意义和启示意义。

八

在印学用字考据选题中，有姜修翔的《汉印文字笔画简化现象探析》和李飞的《古文印章校释六则》，姜修翔探析了汉印文字的笔画简化的类型以及每种类型再细分各种情况，揭示了汉印文字简化的一般规律。李飞分析了古文印章错误的原因，提出在释读古文印章时先要熟悉古文字形，抓住其主要构字结构，也要关注字书本身的错误，同时要熟悉典籍，了解印文的辞例。

二〇一九年十二月三日

【作者简介】黎向群，书法史副研究员，岭南印社副社长兼印学研究院院长。中国书法家协会会员、广东省书协理事兼篆刻委员会委员、广东省书法评论家协会副主席。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《岭南历代书法家研究》《小闲字课》。编著《岭南书论》《佟绍弼书法集》《岭南书坛四十年》(附编撰《广东书法四十年大事记》)等。

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