广州南沙港科大百万奖金（国际）创业大赛开赛

致力于为广州挖掘更多优秀的科创项目及团队，进一步促进粤港澳大湾区青年创新创业的交流和融合。

南都讯 5月21日， “2021广州南沙香港科大百万奖金（国际）创业大赛”（下称“广州赛”）启动仪式在广州举行，也是香港科大百万奖金（国际）创业大赛“移师”南沙的第六年。此次比赛总奖金逾百万元人民币，以“向未来发问”为主题，致力于为广州挖掘更多优秀的科创项目及团队，进一步促进粤港澳大湾区青年创新创业的交流和融合。

今年是港科大清水湾校园和港科大广州校园首次联合主办广州赛。香港科技大学（广州）副校长吴景深表示，广州赛“移师”南沙第六年，越来越多的国际创业团队来到南沙，发现南沙，扎根南沙。“我可以很负责任地说，凭借南沙的地理优势和科创力量，背靠港科大（广州）的科创策源能力，霍英东研究院和中科院的平台作用，还有广州－深圳－香港－澳门”科技创新走廊的合力，只要来到南沙认真做好科创工作的团队，都一定可以成功！”

自2016年起，百万创赛在广州南沙共吸引近1500支项目团队在广州赛区激烈角逐，涵盖人工智能、集成电路、信息科技、生物医疗、先进材料、能源环保等各创新领域，百万创赛广州赛逐渐发展成推动大湾区青年创业文化的地区性赛事。

“今年我们希望参赛团队更加关注国家“十四五”规划中的相关产业，争取实现产业数据化和数据产业化两个路径，凭真本事为国家工业4.0作贡献。”吴景深如此表示。

此外，今年创赛的主体是“创、闯、窗”，愿当大湾区硬科技未来之窗，看未来细分行业趋势、看未来科创投资机遇。同时，香港科大百万奖金创业大赛也希望成为港澳青年看未来湾区发展的窗口，陪伴港澳青年们在广州，在南沙闯出新路、创出机遇。

大赛还将以“1+1+n”为特色，一个香港科技大学+一个香港科技大学（广州）＋n个创新创业的种子，致力成为粤港澳青年创新创业的绿洲；一个研究院+一个创新工场+n个具有产业化前景的港澳高端团队和项目，扎根这片创新的沃土，助力南沙成为湾区创新灯塔的发展目标。

吴景深指出，港科大(广州)将挑起科技创新的重担，升级成为港科大2.0，通过交叉学科融合，实现教育范式创新。在融合学科教育基础上，让学生参与科学研究、工程实践、知识转移、服务社会。